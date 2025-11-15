Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады

«Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года», — пояснил он.
Согласно действующему постановлению правительства, выплаты полагаются:
- В трехкратном размере остатка вкладов в банке на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года тем, кто был рожден до 1945 года включительно.
- В двукратном размере — для лиц 1946−1991 года рождения.
- По обоим видам вкладов установлены коэффициенты в соответствии с выплатами, уже полученными в прежние годы.
- Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на отдельную компенсацию в размере шести тысяч рублей, если остаток вклада составлял 400 рублей и более.