Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вклады россиян, сделанные до 1991 года, государство компенсирует в установленном порядке. Кому и в каком размере полагается выплата, агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.

Источник: © РИА Новости

«Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года», — пояснил он.

Согласно действующему постановлению правительства, выплаты полагаются:

  • В трехкратном размере остатка вкладов в банке на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992 года тем, кто был рожден до 1945 года включительно.
  • В двукратном размере — для лиц 1946−1991 года рождения.
  • По обоим видам вкладов установлены коэффициенты в соответствии с выплатами, уже полученными в прежние годы.
  • Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на отдельную компенсацию в размере шести тысяч рублей, если остаток вклада составлял 400 рублей и более.