Юрист объяснил, кого могут вызвать на работу в праздничные дни

По словам юриста, работодатель может привлечь работника к работе в такие дни без получения от него письменного согласия только по ограниченному числу оснований. К таким случаям относится предотвращение катастрофы, производственной аварии, неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствий, эпидемий, угрожающих жизни или нормальным условиям жизни, а также ликвидация их последствий. Без согласия сотрудника допускается также привлечение в случае предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества, а также выполнения работ в условиях чрезвычайного или военного положения, когда это прямо предусмотрено законодательством.
«Для других ситуаций, например если речь идет о выполнении работы, от которой зависит нормальная деятельность подразделения или организации в целом, работодатель должен получить от работника письменное согласие. При этом сотрудник обязательно должен быть ознакомлен под роспись с правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день», — подчеркнул Митин.
Он уточнил, что есть категории работников, которых вообще запрещено привлекать к такой работе. К ним относятся, в частности, беременные женщины и несовершеннолетние в возрасте до восемнадцати лет (за некоторыми исключениями, прописанными для подростков старше 15 лет при соблюдении дополнительных условий). Также ограничение распространяется на работников с медицинскими противопоказаниями, инвалиды и женщины с детьми до трех лет могут быть вызваны только с их письменного согласия и при отсутствии запрета по состоянию здоровья. Все такие особенности должны быть подтверждены медицинским заключением, выданным в установленном порядке, при этом работник знакомится под роспись с правом отказаться.
Работа в праздничный день оплачивается, как правило, в двойном размере. По желанию работника возможно предоставление другого дня отдыха, а тогда оплата будет в обычном размере, а день отдыха предоставляется дополнительно к ежегодному отпуску. Если речь идет о командировках, и на долю работника выпадают праздничные или выходные, работодатель также обязан оформить согласие работника и обеспечить надлежащую оплату труда за фактически выполненную работу.
«Работодатель обязан документально оформить привлечение к работе в праздничный или выходной день: издать приказ или распоряжение, под роспись получить согласие, ознакомить работника с его правами. Если в организации есть профсоюз, необходимо учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации», — уточнил эксперт.
В различных отраслях допускается свое регулирование, особенно для творческих работников, работников СМИ, театров, кино, концертных организаций — для них порядок привлечения и условия работы в выходные и праздники могут устанавливаться коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором в рамках перечней, утвержденных Правительством РФ, подытожил Митин.
