Юрист рассказал, когда можно получить штраф за попугая

Так, в список попал 121 вид — среди них крупные хищные млекопитающие, ядовитые змеи, некоторые экзотические рыбы, редкие птицы и опасные паукообразные.
Эксперт подчеркнул, что запрет объясняется просто — такие животные могут представлять опасность для людей и трудно содержатся в неволе. При этом, если у владельцев опасные или редкие животные появились до вступления закона в силу, их не будут изымать — этот закон не имеет обратной силы.
«Что касается домашних животных, например сельскохозяйственных — таких как куры, козы, свиньи, коровы, — прямого федерального запрета на их содержание в квартире нет. Тем не менее, если их присутствие нарушает покой, санитарные правила или права соседей, на хозяина могут наложить административный штраф. Часто такие случаи связаны с жалобами на неприятные запахи, антисанитарию, шум или иные неудобства для жильцов дома. В подобных ситуациях штраф может составить до 15 тысяч рублей. Кроме того, если будет доказано жестокое обращение с животными, сумма штрафа может увеличиться до 15 тысяч рублей», — отметил он.
Митин обратил внимание, что содержание экзотических животных, которые не входят в перечень запрещенных, также возможно. Однако, если животное причиняет неудобства окружающим или представляет опасность, к владельцу могут быть применены меры административной ответственности. К тому же, любые нарушения правил содержания, например, отсутствие надлежащих условий для животного, нарушение санитарных норм или выгул в неположенных местах, могут стать поводом для штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей. В случае причинения вреда жизни или здоровью людей, а также имуществу, штраф будет еще выше — от 10 до 30 тысяч рублей.
Что касается попугаев, их держать в квартире разрешено, если речь идет о распространенных домашних видах. Запрещенными считаются только особо редкие или опасные виды, например, крупные хищные птицы, филины или представители из списка краснокнижных.
«Однако и в случае с обычным попугаем наложить штраф могут, если его содержание нарушает права соседей: попугай шумит, мешает спать, распространяет неприятный запах или помёт, становится причиной антисанитарии. Тогда штраф составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. За жестокое обращение и создание угрозы здоровью людей или имущества штрафы увеличиваются вплоть до 30 тысяч рублей», — привел пример юрист.
Таким образом, оштрафовать могут как за содержание животных из специального запрещенного списка, так и за нарушение правил содержания даже привычных домашних или сельскохозяйственных питомцев, если это мешает соседям или нарушает санитарные нормы.
«Для большинства домашних животных, к которым не относятся опасные или запрещённые виды, прямого запрета на содержание в квартире нет. Однако владельцам следует помнить об ответственности за поддержание чистоты, соблюдение тишины и обеспечение безопасности окружающих», — подытожил Митин.
