Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, когда можно получить штраф за попугая

С 1 сентября 2025 года в России начал действовать новый перечень животных, которых запрещено держать дома. С чем связан запрет, какие он вводит штрафы и имеет ли данный закон обратную силу, рассказал Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Jennifer Cunha

Так, в список попал 121 вид — среди них крупные хищные млекопитающие, ядовитые змеи, некоторые экзотические рыбы, редкие птицы и опасные паукообразные.

Эксперт подчеркнул, что запрет объясняется просто — такие животные могут представлять опасность для людей и трудно содержатся в неволе. При этом, если у владельцев опасные или редкие животные появились до вступления закона в силу, их не будут изымать — этот закон не имеет обратной силы.

«Что касается домашних животных, например сельскохозяйственных — таких как куры, козы, свиньи, коровы, — прямого федерального запрета на их содержание в квартире нет. Тем не менее, если их присутствие нарушает покой, санитарные правила или права соседей, на хозяина могут наложить административный штраф. Часто такие случаи связаны с жалобами на неприятные запахи, антисанитарию, шум или иные неудобства для жильцов дома. В подобных ситуациях штраф может составить до 15 тысяч рублей. Кроме того, если будет доказано жестокое обращение с животными, сумма штрафа может увеличиться до 15 тысяч рублей», — отметил он.

Митин обратил внимание, что содержание экзотических животных, которые не входят в перечень запрещенных, также возможно. Однако, если животное причиняет неудобства окружающим или представляет опасность, к владельцу могут быть применены меры административной ответственности. К тому же, любые нарушения правил содержания, например, отсутствие надлежащих условий для животного, нарушение санитарных норм или выгул в неположенных местах, могут стать поводом для штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей. В случае причинения вреда жизни или здоровью людей, а также имуществу, штраф будет еще выше — от 10 до 30 тысяч рублей.

Что касается попугаев, их держать в квартире разрешено, если речь идет о распространенных домашних видах. Запрещенными считаются только особо редкие или опасные виды, например, крупные хищные птицы, филины или представители из списка краснокнижных.

«Однако и в случае с обычным попугаем наложить штраф могут, если его содержание нарушает права соседей: попугай шумит, мешает спать, распространяет неприятный запах или помёт, становится причиной антисанитарии. Тогда штраф составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. За жестокое обращение и создание угрозы здоровью людей или имущества штрафы увеличиваются вплоть до 30 тысяч рублей», — привел пример юрист.

Таким образом, оштрафовать могут как за содержание животных из специального запрещенного списка, так и за нарушение правил содержания даже привычных домашних или сельскохозяйственных питомцев, если это мешает соседям или нарушает санитарные нормы.

«Для большинства домашних животных, к которым не относятся опасные или запрещённые виды, прямого запрета на содержание в квартире нет. Однако владельцам следует помнить об ответственности за поддержание чистоты, соблюдение тишины и обеспечение безопасности окружающих», — подытожил Митин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше