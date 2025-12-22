Юрист объяснил, какие новогодние подарки могут считаться взяткой

Если подарок преподносится к общепринятому празднику (к примеру, на день учителя, медработника, 8 Марта) или по случаю личного события (день рождения, юбилей), и его стоимость не превышает установленного лимита, такие действия не рассматриваются как нарушение закона. При этом, если стоимость подарка превышает 3 000 рублей, его получать запрещено, даже если он преподнесен на праздник, от благодарных учеников, пациентов или их родственников.