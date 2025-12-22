Юрист объяснил, какие новогодние подарки могут считаться взяткой

«Государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники образовательных, медицинских и социальных организаций могут принимать только так называемые обычные подарки, стоимость которых не превышает 3 000 рублей. Обычными считаются подарки, которые традиционно вручают по бытовым случаям, — например, цветы, сувениры, недорогая канцелярия и тому подобное. Такой подарок не должен быть обусловлен исполнением служебных обязанностей, никаким образом не связан с благодарностью за конкретные услуги или действия в интересах дарителя», — пояснил юрист.
Если подарок преподносится к общепринятому празднику (к примеру, на день учителя, медработника, 8 Марта) или по случаю личного события (день рождения, юбилей), и его стоимость не превышает установленного лимита, такие действия не рассматриваются как нарушение закона. При этом, если стоимость подарка превышает 3 000 рублей, его получать запрещено, даже если он преподнесен на праздник, от благодарных учеников, пациентов или их родственников.
В случаях официальных или протокольных мероприятий (деловые встречи, командировки, официальные визиты), служащие могут получить подарок любой стоимости, но если этот подарок оценивается дороже 3 000 рублей, он должен быть передан в собственность соответствующего государственного или муниципального органа по акту. Оставить себе такой подарок госслужащему нельзя.
В случае нарушения установленных ограничений получатель подарка может быть привлечен:
- к дисциплинарной ответственности (выговор, увольнение),
- к административной ответственности (например, по ст. 19.28 КоАП РФ — штраф),
- к уголовной ответственности, если подарок будет квалифицирован как взятка (статьи 290 и 291 УК РФ).
По словам Митина, коммерческие организации вправе самостоятельно определять такие правила внутренними локальными актами.
«Что касается опасности привлечения к ответственности за получение подарков, здесь действует принцип: любой подарок, неважно его стоимость, может быть расценен как незаконное вознаграждение (коммерческий подкуп), если он преподносится работнику за совершение им определённых действий/бездействия в интересах дарителя, связанных с его трудовыми (должностными) обязанностями. Размер подарка значения не имеет: даже небольшая сумма может быть признана коммерческим подкупом при наличии корыстного мотива или договоренности», — уточнил эксперт.
Он добавил, что для квалификации преступления как коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) достаточно, чтобы подарок был связан именно с выполнением или невыполнением определенных служебных функций.
Без риска для обеих сторон можно дарить подарки, которые не связаны с какими-либо профессиональными отношениями, служебной зависимостью или исполнением должностных обязанностей.
Митин подытожил, что это могут быть скромные подарки по случаю личных и семейных праздников (например, день рождения, свадьба, юбилей), подарки между близкими друзьями или родственниками, а также символические знаки внимания (к примеру, цветы или сувенир как проявление уважения) при условии, что отсутствие конфликта интересов и связи с работой очевидно.
