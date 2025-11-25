Юрист объяснил, какие компенсации положены сотруднику при увольнении

Митин отмечает, что расторжение по соглашению сторон стало практически стандартом, особенно в крупных и средних компаниях. По экспертным оценкам, через «соглашение» или «добровольное» заявление проходит чуть ли не каждый второй случай расставания. Причина проста: это почти всегда гарантирует чистоту сделки для работодателя — если сотрудник подписал соглашение добровольно и получил обозначенную в нем компенсацию (она нигде не регламентируется и может составлять от нуля до нескольких окладов по договоренности), то спорить потом в суде бессмысленно и почти безнадежно. Для работника это способ получить дополнительные деньги или преференции, для работодателя — способ исключить восстановление на работе или длительные выплаты за вынужденный прогул.