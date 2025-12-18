Юрист объяснил, как отразится на «вторичке» решение суда по делу Долиной

«Это решение свидетельствует о том, что Верховный суд поддержал устойчивость сделок и защиту прав добросовестных приобретателей на рынке жилья. Даже если продавец впоследствии заявляет, что он действовал под влиянием заблуждения, и даже если содержатся утверждения о мошенничестве со стороны третьих лиц, суд будет оценивать прежде всего поведение и осведомленность покупателя. Если нет доказательств, что сам покупатель был замешан в мошеннических действиях, действовал недобросовестно или имел умысел на причинение вреда, то его право собственности подлежит защите», — отметил юрист.