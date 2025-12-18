Юрист объяснил, как отразится на «вторичке» решение суда по делу Долиной

«Это решение свидетельствует о том, что Верховный суд поддержал устойчивость сделок и защиту прав добросовестных приобретателей на рынке жилья. Даже если продавец впоследствии заявляет, что он действовал под влиянием заблуждения, и даже если содержатся утверждения о мошенничестве со стороны третьих лиц, суд будет оценивать прежде всего поведение и осведомленность покупателя. Если нет доказательств, что сам покупатель был замешан в мошеннических действиях, действовал недобросовестно или имел умысел на причинение вреда, то его право собственности подлежит защите», — отметил юрист.
По его словам, на практике это означает следующее: приобретая жилое помещение в соответствии с законом, с полной оплатой и регистрацией перехода права, покупатель может быть уверен в сохранности своего права собственности, даже если после заключения сделки всплывают обстоятельства, связанные с проблемами или обманом именно продавца. Подобный подход минимизирует нестабильность на рынке вторичной недвижимости, уменьшает риск возврата квартир прежним владельцам по формальным основаниям и формирует дополнительную уверенность у покупателей.
Для продавцов и покупателей это сигнал необходимости более тщательной проверки условий сделки и ее участников до подписания документов и передачи денег, однако ответственность за просчеты, заблуждения или личную неосмотрительность не всегда может быть компенсирована за счет покупателя. Теперь добиться отмены сделки, если покупатель действовал добросовестно, будет крайне сложно.
С точки зрения вторичного рынка результат рассмотрения этого дела Верховным судом укрепляет доверие к институту добросовестного приобретения жилья. «Инвесторы и обычные граждане, приобретающие квартиры, получат больше уверенности в том, что их права не будут оспорены по мотивам, связанным исключительно с проблемами прежнего собственника. Следовательно, вторичный рынок станет предсказуемее, а число случаев виндикации и отмены действительных сделок заметно сократится», — подытожил Митин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».