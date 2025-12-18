Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснил, как отразится на «вторичке» решение суда по делу Долиной

Верховный Суд РФ отменил судебные акты нижестоящих инстанций и оставил за покупателем квартиры, Полиной Лурье, право собственности на спорное жилое помещение, несмотря на доводы продавца, певицы Ларисы Долиной, о том, что она стала жертвой мошенников и совершила сделку под влиянием заблуждения. Как это отразится на рынке «вторички» и ходе рассмотрения схожих судебных процессов, рассказал Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектулаьная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Это решение свидетельствует о том, что Верховный суд поддержал устойчивость сделок и защиту прав добросовестных приобретателей на рынке жилья. Даже если продавец впоследствии заявляет, что он действовал под влиянием заблуждения, и даже если содержатся утверждения о мошенничестве со стороны третьих лиц, суд будет оценивать прежде всего поведение и осведомленность покупателя. Если нет доказательств, что сам покупатель был замешан в мошеннических действиях, действовал недобросовестно или имел умысел на причинение вреда, то его право собственности подлежит защите», — отметил юрист.

По его словам, на практике это означает следующее: приобретая жилое помещение в соответствии с законом, с полной оплатой и регистрацией перехода права, покупатель может быть уверен в сохранности своего права собственности, даже если после заключения сделки всплывают обстоятельства, связанные с проблемами или обманом именно продавца. Подобный подход минимизирует нестабильность на рынке вторичной недвижимости, уменьшает риск возврата квартир прежним владельцам по формальным основаниям и формирует дополнительную уверенность у покупателей.

Для продавцов и покупателей это сигнал необходимости более тщательной проверки условий сделки и ее участников до подписания документов и передачи денег, однако ответственность за просчеты, заблуждения или личную неосмотрительность не всегда может быть компенсирована за счет покупателя. Теперь добиться отмены сделки, если покупатель действовал добросовестно, будет крайне сложно.

С точки зрения вторичного рынка результат рассмотрения этого дела Верховным судом укрепляет доверие к институту добросовестного приобретения жилья. «Инвесторы и обычные граждане, приобретающие квартиры, получат больше уверенности в том, что их права не будут оспорены по мотивам, связанным исключительно с проблемами прежнего собственника. Следовательно, вторичный рынок станет предсказуемее, а число случаев виндикации и отмены действительных сделок заметно сократится», — подытожил Митин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».