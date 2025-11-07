Юрист научил, как отказаться от навязанных услуг банка

Эксперт обратил внимание, что больше всего таких случаев встречается при оформлении потребительского кредита, автокредита, ипотеки, кредитной карты — в этих случаях особенно часто предлагаются навязанные страховки и те или иные подписки/платные опции.
При согласии на дополнительные продукты или услуги всегда следует потребовать максимально точную детализацию: что именно входит, сколько каждая услуга стоит отдельно, как формируется итоговая стоимость, можно ли и как отказаться, каковы альтернативы. Эта информация должна быть отражена в клиентском экземпляре договора или в приложении к нему — ее обязан предоставить банк, а если этого не было, это остается самостоятельным основанием для спора.
По словам Митина, надежнее всего оформить отказ от необязательных услуг в письменной форме: заявление на отказ регистрируется у банка или его партнера (страховой компании и др.) лично, через официальный сайт, электронную почту либо заказным письмом.
«Устный отказ подтверждается только записью разговора или свидетелями, поэтому для целей доказывания он почти не имеет юридической силы. Важно внимательно проверить все документы до подписания, а в случае обнаружения нежелательных услуг после подписания — срочно оформить письменный отказ, соблюдая сроки, предусмотренные законом или договором (обычно 30 календарных дней с момента оформления услуги либо иной срок, прямо прописанный для отдельного типа услуги)», — отметил юрист.
В случае давления, угроз («не дадим кредит без страховки» и др.), поступить нужно следующим образом: зафиксировать такие действия любым доступным способом (запись, скриншоты, показания свидетелей), после чего направить жалобу через онлайн-приемную Банка России, Роспотребнадзор, а также — если потребуется — претензию в сам банк. Такие действия считаются прямым нарушением законодательства о защите прав потребителей и могут служить самостоятельным основанием для возврата уплаченных за услугу денег и привлечения банка к ответственности.
«Если согласие оформлено по неосторожности или под влиянием неправомерного давления, законом предусмотрена возможность отказаться от услуги в стандартный срок — обычно 30 дней (“период охлаждения”), если услуга относится к списку страховых или иных прямо поименованных в договоре. Деньги должны быть возвращены полностью, если в течение этого периода не наступил страховой случай и услуга не была оказана в полном объеме», — подчеркнул Митин.
Он добавил, что в случае пропуска срока возможен частичный возврат или обращение в суд с требованиями о признании условий навязанными, возврате денег, взыскании убытков, процентов и морального вреда. Если банк не возвращает средства добровольно, их можно получить в судебном порядке.
