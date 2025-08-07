Юрист объяснила, что грозит сотруднику за сон на рабочем месте

Говоря об увольнении, как самой серьёзной мере наказания, она уточнила, что меру могут применить к работнику на основании пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. Статья предусматривает увольнение работника за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, а именно в случае установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения, если оно повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. Такое возможно на производстве, связанном с опасностью (электростанции, заводы, химические и взрывоопасные предприятия) или на должностях, связанных с обеспечением безопасности (например, охрана, транспортировка опасных грузов).