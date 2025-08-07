Юрист объяснила, что грозит сотруднику за сон на рабочем месте

Эксперт подчеркнула, что на основании ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. В том числе, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдать трудовую дисциплину. Сон, как правило, в режим рабочего времени не входит.
«Нормы ТК РФ не содержит отдельной статьи, посвящённой “сну на работе”, однако общие нормы позволяют работодателю применить меры ответственности за подобное поведение. Сон на рабочем месте является дисциплинарным проступком, если он не предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка. А на основании ст. 192 ТК РФ работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание, такое как: замечание, выговор, увольнение по соответствующему основанию», — отметила Антонова.
Говоря об увольнении, как самой серьёзной мере наказания, она уточнила, что меру могут применить к работнику на основании пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. Статья предусматривает увольнение работника за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, а именно в случае установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения, если оно повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. Такое возможно на производстве, связанном с опасностью (электростанции, заводы, химические и взрывоопасные предприятия) или на должностях, связанных с обеспечением безопасности (например, охрана, транспортировка опасных грузов).
Кроме того, юрист сообщила, что работодатель имеет право лишить сотрудника премии или уменьшить ее, если выплата имеет стимулирующий характер и связана с выполнением трудовых обязанностей. Например, это возможно в том случае, если премия зависит от нормы выработки товара или услуг, а сотрудник не выполнил эту норму в связи с тем, что спал.
«Второй вариант невыплаты премии — если положение об оплате труда и премировании содержит норму о том, что “премия не выплачивается работнику, имеющему дисциплинарное взыскание”. То есть работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за сон и как следствие не выплачивать премию», — рассказала Антонова.
По ее словам, избежать наказания за сон на работе можно только в исключительных случаях. Например:
- если у работника имелись уважительные причины (резкое ухудшение самочувствия, подтвержденное документально);
- если факт сна не зафиксирован надлежащим образом (нет акта, свидетелей, видео);
- если нарушение незначительное и допущено впервые, работодатель вправе ограничиться замечанием или беседой, без формального взыскания.
Юрист дополнила, что работник может обжаловать взыскание в трудовой инспекции или суде, если считает его неправомерным.
«Не рекомендуем так поступать на рабочем месте, особенно если работа связана с источником повышенной опасности. В случае, если сотрудник заснул и на предприятии взорвался какой агрегат, за которым он должен следить, работодатель, помимо прочего, может взыскать с него компенсацию ущерба имуществу», — подытожила Антонова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».