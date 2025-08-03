Юрист объяснил, что делать при долгой невыплате зарплаты

Специалист подчеркнул, что законодательством не предусмотрены уважительные причины для задержки выплаты зарплаты — работодатель обязан соблюдать установленные сроки оплаты труда.
Юрист отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом, работники вправе защищать свои трудовые права и свободы всеми доступными по закону способами. Он подчеркнул, что положения статьи 142 ТК РФ, предусматривающие право работника приостанавливать работу в случае задержки выплаты заработной платы более чем на 15 дней, являются предусмотренной законом формой самозащиты трудовых прав.
«При этом важно оговориться, что выбор такого способа защиты своих трудовых прав при невыплате заработной платы не нивелирует иные способы защиты трудовых прав. Параллельно с приостановлением работы работник может, например, провести переговоры с работодателем, направить письменную претензию работодателю, обратиться в территориальный отдел Государственной инспекции труда, в прокуратуру, в суд», — заявил Алехин.
В случае невыплаты заработной платы в установленные сроки работник имеет право приостановить исполнение трудовых обязанностей, однако для этого необходимо соблюдать регламент, предусмотренный Трудовым кодексом Российской Федерации. Работник должен предоставить работодателю письменное уведомление с указанием конкретной причины — задержка выплаты заработной платы за определённый период.
Юрист считает, что для минимизации риска споров относительно правомерности уведомления, оптимальным вариантом считается его подача через канцелярию или секретаря с отметкой о получении (дата, печать, Ф. И. О. и подпись ответственного лица) на втором экземпляре уведомления, который остаётся у работника на руках. Также допускается направление уведомления заказным письмом через отделения «Почты России» с описью вложения или посредством электронных сервисов в соответствии с установленными требованиями.
При этом, как напоминал ранее Пленум Верховного суда РФ, работник вправе приостановить работу вне зависимости от наличия или отсутствия вины работодателя в задержке выплаты заработной платы.
«Данная позиция ВС РФ исходит из того, что выплата заработной платы является обязанностью работодателя, для исполнения которой он должен совершить все возможные и необходимые активные действия. Таким образом, уважительных причин для задержки выплаты заработной платы быть не может», — подытожил Алехин.
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