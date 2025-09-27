Юрист назвала товары, которые нельзя покупать даже со скидкой

По ее словам, запрещены к реализации:
- Безвозмездная или гуманитарная помощь, которую передали социальным структурам;
- Спиртосодержащая продукция без лицензии и необходимых документов, либо изготовленная в кустарных условиях;
- Продукты и товары с радиоактивными загрязнениями;
- Товары с неустановленным в нарушение правил сроком годности либо просроченные;
- Пищевые продукты без упаковки (за рядом исключений).
Кроме того, санитарные нормы запрещают торговлю продукцией без документов и маркировки, грязной, испорченной, деформированной, повторно замороженной. Нельзя торговать гусиными и утиными яйцами, а сырым молоком можно лишь при наличии надписи о необходимости его кипятить.
«Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену. При выявлении такого товара покупатель может потребовать убрать его с полок магазина, а также пожаловаться в Роспотребнадзор», — заключила Ноженко.