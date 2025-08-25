Юрист назвал способы снижения числа незаконных прописок в квартирах

По словам юриста, мошенничество с незаконными прописками возможно, если гражданин не следит за достоверностью своих контактных данных — номера телефона и адреса электронной почты на портале «Госуслуги».
«В Санкт-Петербурге преступники, используя старый номер телефона собственника, взломали его аккаунт на Госуслугах (получили несанкционированный доступ), и направляли из аккаунта мигранта в личный кабинет собственника на “Госуслугах” заявление на подтверждение временной регистрации, после чего миграционная служба проводила временную регистрацию. Чтобы избежать такого с недвижимостью, следите, чтобы в вашем личном кабинете на “Госуслугах” была указана актуальная информация о номере телефона и адресе электронной почты», — отметил «Газете.Ru» Васильчук.
В случае взлома аккаунта он рекомендовал обратиться в правоохранительные органы для аннулирования такой регистрации.
В Санкт-Петербурге 11 августа задержали шестерых человек, подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет около 5 тысяч иностранцев. По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленники действовали два с половиной года и заработали свыше 20 миллионов рублей.
По данным следствия, для регистрации мигрантов они использовали взломанные аккаунты российских граждан на портале «Госуслуги», через личные кабинеты которых оформляли учет иностранцев. Один аккаунт позволял внести данные до 300 человек, всего было выявлено около 100 таких взломов. Поиск клиентов велся через специализированные Telegram-каналы, а стоимость услуги достигала 3 тысяч рублей за одного мигранта.
