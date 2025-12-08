Ричмонд
Юрист назвал фактор, который может сыграть в пользу Лурье в споре с Долиной

У покупательницы Полины Лурье есть сильный аргумент, она является добросовестным приобретателем, полностью оплатила квартиру и не причастна к мошенничеству, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Первый вариант развития событий: Верховный суд РФ отменяет все решения и направляет дело на новое рассмотрение, где суд либо признает, что заблуждения не было и оставляет квартиру за Лурье, либо подтверждает основание недействительности, но уже с классической двусторонней реституцией — квартира возвращается Долиной, а деньги Лурье. Второй вариант: Верховный суд РФ согласится с тем, что Долина стала жертвой обмана, но прямо укажет на необходимость двусторонней реституции, то есть возврата покупательнице уплаченных 112 млн рублей в обмен на квартиру. При этом важным будет определить порядок реституции, что в начале возвращаются деньги и только потом возвращается квартира», ― подчеркнул Салкин.

Юрист отметил, что Верховный суд может пойти и по другому пути: отменить действующее апелляционное решение и направить дело на новое рассмотрение, обязав при этом суд руководствоваться четкой позицией о защите добросовестного приобретателя и недопустимости оставлять его одновременно и без жилья, и без денег.

Вне зависимости от выбранного сценария ключевым станет вопрос о готовности Верховного суда подтвердить, что риски мошеннических действий не должны ложиться исключительно на добросовестного покупателя, заключил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

