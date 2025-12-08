Юрист назвал фактор, который может сыграть в пользу Лурье в споре с Долиной

«Первый вариант развития событий: Верховный суд РФ отменяет все решения и направляет дело на новое рассмотрение, где суд либо признает, что заблуждения не было и оставляет квартиру за Лурье, либо подтверждает основание недействительности, но уже с классической двусторонней реституцией — квартира возвращается Долиной, а деньги Лурье. Второй вариант: Верховный суд РФ согласится с тем, что Долина стала жертвой обмана, но прямо укажет на необходимость двусторонней реституции, то есть возврата покупательнице уплаченных 112 млн рублей в обмен на квартиру. При этом важным будет определить порядок реституции, что в начале возвращаются деньги и только потом возвращается квартира», ― подчеркнул Салкин.