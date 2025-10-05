Россиян научили, как купить квартиру на «вторичке» и не рисковать

Покупка квартиры на вторичном рынке требует особого внимания к деталям: эксперты отмечают, что здесь важно проявить максимальную бдительность на всех этапах сделки. Как отмечает Константин Фаерман, руководитель проекта «Инвестиции в недвижимость» АРФГ, надежная подготовка и комплексная проверка юридических и технических параметров объекта — главные условия безопасной покупки.
Основные признаки безопасной сделки
По словам аналитиков, ключевые особенности квартиры с минимальными рисками для покупателя заключаются в следующем: прозрачная история права собственности сроком не менее трех лет, отсутствие каких-либо обременений в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также наличие письменного согласия супруга при совместной собственности. Особое внимание необходимо обратить на исполнение обязательств по материнскому капиталу: невыделение долей детям может привести к отмене сделки в будущем. При наличии несовершеннолетних собственников требуется согласование сделки с органами опеки и предоставление альтернативного жилья.
Юридическая чистота основания права критична: сделки, основанные на сомнительных схемах или серии быстрых перепродаж, автоматически попадают в группу риска, особенно если продавец находится в стадии банкротства. Банковские управляющие в таких случаях вправе оспаривать отчуждение объекта недвижимости на срок до трёх лет.
Существенную роль играют технические параметры: отсутствие неузаконенных перепланировок важно для получения ипотечного кредита и повторной продажи. Следует убедиться в отсутствии судебных споров, долгов по коммунальным услугам, взносам на капитальный ремонт и налогам — это поможет избежать финансовых и правовых осложнений.
Эксперты советуют ориентироваться на рыночную стоимость без существенного дисконта и не поддаваться на предложения «срочных» продаж, часто скрывающих юридические дефекты. Репутация дома также влияет на ликвидность сделки — аварийный статус здания или земельные споры значительно осложняют процесс.
Покупателю следует запросить полный пакет документов и удостовериться в их актуальности, проверить действительность доверенностей через официальный сервис нотариата. При работе с пожилыми собственниками или при сомнениях в их дееспособности рекомендуется получить заключение психоневрологического диспансера или провести специальное освидетельствование.
По словам Татьяны Куликовой, сооснователя инвестиционного бюро FLIPART, не стоит забывать о «тихих» правах третьих лиц — например, потенциальных обременениях в виде пожизненной ренты или права проживания, которые могут быть проверены путем анализа выписки из ЕГРН или опроса соседей.
Комплексная юридическая проверка, анализ истории объекта и оценка всех рисков позволяют максимально обезопасить сделку, повысив ее прозрачность и надежность для всех участников рынка.
Как удостовериться в юридической чистоте сделки
Покупка жилья на вторичном рынке требует комплексной проверки объекта и собственников для минимизации рисков. По словам Карена Досова, старшего эксперта агентства недвижимости «Этажи Москва», предпочтительнее проводить сделки через профессиональных риелторов или надёжные агентства. Однако самостоятельная проверка квартиры также возможна — специалисты выделяют ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание.
В первую очередь рекомендуется собрать все правоустанавливающие документы и сверить данные. Заказать расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно через портал Росреестра или в МФЦ. Выписка отразит историю перехода прав, наличие обременений и перечень прежних собственников. Важно убедиться, что продавец является легитимным собственником квартиры, а права третьих лиц не нарушены.
Особое внимание стоит уделить наличию обременений — арестов, залогов, ипотек. Перед сделкой необходима свежая выписка из ЕГРН. Все обременения должны быть сняты до подписания договора или в процессе заключения сделки.
Риски могут быть связаны и с лицами, зарегистрированными в помещении, а также наследниками. До оформления сделки следует запросить выписку из домовой книги и проверить выписку всех зарегистрированных граждан. Если квартира унаследована недавно, эксперты рекомендуют уточнить, истёк ли трёхлетний срок с момента вступления в наследство, а также узнать подробности о наследниках — возможны дополнительные правопритязания.
Техническое состояние объекта также подлежит проверке. Для выявления неузаконенных перепланировок необходимо сверить данные из технического паспорта БТИ с фактической планировкой. Незаконные изменения могут осложнить последующую продажу, особенно при участии ипотечных покупателей.
Эксперты советуют требовать у собственника справки об отсутствии задолженностей по коммунальным и капитальному ремонту. В договор купли-продажи рекомендуется включать пункт об отсутствии долгов на момент сделки и об ответственности продавца за скрытые задолженности.
Необходимо уточнить финансовую состоятельность продавца. Проверка сайта арбитражного суда и Единого федерального реестра сведений о банкротстве позволит удостовериться, не является ли продавец банкротом. В договор также рекомендуется включить соответствующее подтверждение.
Особое внимание необходимо уделить квартирам, купленным с использованием материнского капитала, отмечает Татьяна Кучинская, ведущий эксперт агентства «Этажи Москва». В таком случае права на доли могут иметь несовершеннолетние дети, а продажа требует согласования с органами опеки и соблюдения ряда дополнительных условий.
Чек-лист для проверки собственника и жилья перед сделкой
На рынке недвижимости участники вторичного рынка должны уделять особое внимание юридической чистоте предстоящей сделки. Об этом заявила Екатерина Авдеева, председатель совета директоров компании «АСТОРИУС». По ее словам, минимальный пакет документации, который покупатель должен запросить у собственника жилья либо получить самостоятельно, включает расширенную выписку из ЕГРН с полной историей владения, правоустанавливающие документы, техническую документацию БТИ (поэтажный план и экспликацию), справки об отсутствии задолженностей по коммунальным услугам, а также выписку из домовой книги.
Кроме документов на объект недвижимости, требуются и подтверждающие сведения о продавце: паспорт, свидетельства о рождении детей (при наличии), разрешение органов опеки, нотариальное согласие супруга или заявление о его отсутствии, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, распечатка с сайта судебных приставов, а также анализ наличия судебных споров с использованием специализированных систем («Контур. Фокус», «СПАРК»). Дополнительно рекомендуется запросить справку из бюро кредитных историй.
Специалисты советуют провести самостоятельный поиск информации о продавце — в том числе посредством публичных источников и поисковых систем, чтобы выявить публикации, которые потенциально могут указывать на скрытые риски.
Директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин рекомендует привлекать профильных экспертов для комплексной проверки юридической чистоты сделки и документов собственности, а также получения консультации по договору купли-продажи. При сопровождении сделки риелторы и адвокаты смогут определить оптимальные механизмы защиты интересов покупателя и снизить риски, связанные с приобретением жилья на вторичном рынке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».