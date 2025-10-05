Россиян научили, как купить квартиру на «вторичке» и не рисковать

По словам аналитиков, ключевые особенности квартиры с минимальными рисками для покупателя заключаются в следующем: прозрачная история права собственности сроком не менее трех лет, отсутствие каких-либо обременений в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также наличие письменного согласия супруга при совместной собственности. Особое внимание необходимо обратить на исполнение обязательств по материнскому капиталу: невыделение долей детям может привести к отмене сделки в будущем. При наличии несовершеннолетних собственников требуется согласование сделки с органами опеки и предоставление альтернативного жилья.