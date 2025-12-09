Юристы научили, как не нарваться на «схему Долиной» при аренде

Если арендодатель все же заходит в квартиру, ссылаясь на свое право собственности, но в обход условий договора, это расценивается как нарушение договора аренды и может быть квалифицировано как вмешательство в частную жизнь. В подобных ситуациях арендатор имеет право требовать соблюдения условий договора и компенсации убытков, если имущество повреждено, был вынужденный переезд, понесены другие расходы из-за преждевременного расторжения договора.