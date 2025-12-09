Юристы научили, как не нарваться на «схему Долиной» при аренде

«Во избежание конфликтных ситуаций, следует регламентировать периодичность посещения жилья собственником», — отметил ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.
Согласно статье 25 Конституции РФ, продолжил он, если владелец квартиры нарушает решим посещений, его действия могут быть расценены как нарушение неприкосновенности жилища.
Евгений Корнеев также посоветовал обращать внимание на срок действия договора — он не может превышать 5 лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.
Кроме того, арендаторам следует обращать внимание на условие об обеспечительном платеже, за что именно он вносится (порча имущества и (или) досрочное расторжение договора по инициативе нанимателя) и о порядке возврата, подчеркнул юрист.
Как отметил Юрий Митин, юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита», договор аренды квартиры — это важный юридический документ, который защищает как собственника, так и нанимателя, особенно в ситуации, когда жилье сдается на длительный срок.
«Основная обязанность собственника после заключения такого договора — предоставить нанимателю возможность пользования жилым помещением и не препятствовать этому. Гражданский кодекс РФ предусматривает, что собственник, сдав жилье, не может без согласия арендатора входить в квартиру, проживать там или нарушать право арендатора на спокойное пользование жильем», — пояснил он.
Если арендодатель все же заходит в квартиру, ссылаясь на свое право собственности, но в обход условий договора, это расценивается как нарушение договора аренды и может быть квалифицировано как вмешательство в частную жизнь. В подобных ситуациях арендатор имеет право требовать соблюдения условий договора и компенсации убытков, если имущество повреждено, был вынужденный переезд, понесены другие расходы из-за преждевременного расторжения договора.
Юрий Митин добавил, что в целях предотвращения мошенничества важно соблюдать несколько правил до и после заключения договора. Необходимо удостовериться, что арендодатель действительно владеет квартирой: проверить его документы на собственность, сверить паспорт, запросить нотариальную доверенность, если действует представитель. Особое внимание стоит уделять условиям договора: в нем должны быть указан срок аренды, размер платы, способ и периодичность оплаты, условия возврата залога, ответственность сторон, порядок доступа собственника в квартиру.
«Никогда не стоит соглашаться на проживание без договора или устных обещаний, а платежи лучше проводить безналично или под расписку. Перед вселением надо составить акт приема-передачи, подробно описав состояние квартиры и имущества: это избавит от конфликтов при выезде. Все общение и урегулирование спорных вопросов следует фиксировать письменно: это подтверждает ваши доводы при необходимости защиты в суде», — подчеркивает юрист.
Помимо всех юридических гарантий наибольшую защиту дает внимательность и прагматичный подход: не соглашайтесь на подозрительно выгодные условия, не переводите деньги незнакомым людям, а право собственности проверяйте через Росреестр. Таким образом, письменный договор, прозрачные условия и внимательная проверка документов — главные и надежные способы защитить себя при аренде квартиры и избежать мошеннических схем, заключает Юрий Митин.
