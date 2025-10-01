Юрист напомнила, какие налоги надо уплатить этой осенью

Для всех имущественных налогов установлен единый срок уплаты — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). То есть, до начала зимы россиянам надо будет уплатить налоги на квартиры, машины, дома и дачи за предыдущи1 2024 год.