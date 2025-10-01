Юрист напомнила, какие налоги надо уплатить этой осенью

Для всех имущественных налогов установлен единый срок уплаты — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). То есть, до начала зимы россиянам надо будет уплатить налоги на квартиры, машины, дома и дачи за предыдущи1 2024 год.
«Уплачивать имущественные налоги нужно путем перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа (далее — ЕНП) (п. 1 ст. 45 НК РФ)», — отметила юрист.
В направляемом налоговом уведомлении указываются, в том числе, подлежащая уплате сумма налогов, срок уплаты, а также сведения, необходимые для перечисления налогов в качестве ЕНП в бюджет (п. 3 ст. 52 НК РФ).
Налоговый орган направляет налогоплательщику-гражданину налоговое уведомление для выполнения им обязанности по уплате имущественных налогов — транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц, а также в определенных случаях — НДФЛ (доходы в виде банковских процентов, налог, пересчитанный инспекцией по прогрессивной шкале). Анастасия Белоглазова.
Если налогоплательщик не оплатил налоги вовремя, то это может повлечь неблагоприятные для него последствия. А именно:
-начисление пени согласно ст. 75 НК РФ;
-взыскание задолженности в принудительном порядке.
Ответственность за неуплату налога в срок налоговым законодательством не предусмотрена.
Что нужно знать о налоговом уведомлении
Оно направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.
Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, оно не направляется.
Исключение — отправка уведомления в календарном году, по истечении которого налоговый орган больше не сможет его направить.
Приоритетный способ рассылки уведомлений — в электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика.
Получить уведомления можно в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Лицам, не имеющим доступа к этим сервисам, налоговое уведомление отправляется по почте заказным письмом.