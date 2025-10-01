Ричмонд
Юрист напомнила, какие налоги надо уплатить этой осенью

Россияне уже начали получать уведомление от Федеральной налоговой службы. Какие налоги надо будет уплотить в течение двух месяцев — Финансам Mail рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Анастасия Белоглазова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Для всех имущественных налогов установлен единый срок уплаты — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). То есть, до начала зимы россиянам надо будет уплатить налоги на квартиры, машины, дома и дачи за предыдущи1 2024 год.

«Уплачивать имущественные налоги нужно путем перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа (далее — ЕНП) (п. 1 ст. 45 НК РФ)», — отметила юрист.

В направляемом налоговом уведомлении указываются, в том числе, подлежащая уплате сумма налогов, срок уплаты, а также сведения, необходимые для перечисления налогов в качестве ЕНП в бюджет (п. 3 ст. 52 НК РФ).

Налоговый орган направляет налогоплательщику-гражданину налоговое уведомление для выполнения им обязанности по уплате имущественных налогов — транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц, а также в определенных случаях — НДФЛ (доходы в виде банковских процентов, налог, пересчитанный инспекцией по прогрессивной шкале). Анастасия Белоглазова.

Если налогоплательщик не оплатил налоги вовремя, то это может повлечь неблагоприятные для него последствия. А именно:

-начисление пени согласно ст. 75 НК РФ;
-взыскание задолженности в принудительном порядке.

Ответственность за неуплату налога в срок налоговым законодательством не предусмотрена.

Что нужно знать о налоговом уведомлении

Оно направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

Если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей, оно не направляется.

Исключение — отправка уведомления в календарном году, по истечении которого налоговый орган больше не сможет его направить.

Приоритетный способ рассылки уведомлений — в электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика.

Получить уведомления можно в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Лицам, не имеющим доступа к этим сервисам, налоговое уведомление отправляется по почте заказным письмом.

