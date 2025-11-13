Ричмонд
Юрист Хаминский объяснил, как не лишиться пенсии из-за ошибки в трудовой книжке

Для расчета пенсии и других социальных выплат Социальному фонду России нужна информация о том, где работали люди и сколько страховых взносов уплатил гражданин или его работодатель. Поэтому важно, чтобы работодатель передавал эти данные без ошибок.

Источник: Российская газета

«Обнаружить ошибку в трудовом стаже можно, запросив через Госуслуги соответствующую выписку из лицевого счета СФР. Если в трудовой книжке или электронных сведениях есть ошибка, необходимо исправить ее через работодателя, допустившего неточность, или обратиться непосредственно в Социальный фонд России (СФР)», — пояснил «Российской газете» юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Исключение даже нескольких месяцев из трудового стажа влечет недополучение пенсионных баллов, так как страховые взносы за этот период не включаются в расчет будущей пенсии.

Бывает, что трудовой стаж учтен неверно. Например, по техническим причинам или по причине того, что работодатель неправильно передал информацию.

Для исправления ошибки необходимо подать заявление в СФР, приложив подтверждающие документы. Работодатель должен внести исправление в бумажную или электронную трудовую книжку, а также отправить корректирующую информацию в СФР.

«Надо иметь в виду, что электронные сведения в СФР имеют приоритет перед бумажными записями, так как именно они учитываются при начислении пенсионных выплат. Поэтому исправлять ошибки необходимо прежде всего в электронном виде», — отметил юрист.

Если гражданин не согласен со сведениями на своем лицевом счете либо нашел в них ошибку, ее можно исправить:

— на едином портале госуслуг (ЕПГУ);

— обратившись лично в территориальный орган СФР.

«Для корректировки требуется правильно подать заявление с верными данными и приложить подтверждающие документы. Если понадобятся оригиналы подтверждающих документов, уведомление придет в личный кабинет гражданина. Их необходимо будет предоставить в территориальный орган СФР в течение 3 рабочих дней», — добавили в Социальном фонде России.

Более подробно об исправлении сведений о стаже можно узнать на сайте СФР.

