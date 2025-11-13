Юрист Хаминский объяснил, как не лишиться пенсии из-за ошибки в трудовой книжке

«Обнаружить ошибку в трудовом стаже можно, запросив через Госуслуги соответствующую выписку из лицевого счета СФР. Если в трудовой книжке или электронных сведениях есть ошибка, необходимо исправить ее через работодателя, допустившего неточность, или обратиться непосредственно в Социальный фонд России (СФР)», — пояснил «Российской газете» юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.