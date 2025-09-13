Юрист экс-замминистра обороны назвал цену часов «Такой Тимур Иванов один»

Иванов, которого задержали в апреле прошлого года, — фигурант нескольких уголовных дел. Согласно одному из них, бывшего замминистра обороны обвиняют в получении взяток на сумму 1,3 млрд руб., а также в растрате, отмывании преступных доходов и незаконном обороте оружия.