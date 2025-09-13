Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист экс-замминистра обороны назвал цену часов «Такой Тимур Иванов один»

Часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один», которые нашли при обыске у бывшего замминистра обороны Тимура Иванов — шуточный подарок от друзей, сообщил РБК адвокат Денис Балуев.

Источник: AP 2024

Он добавил, что найденные часы — производства Poljot («Полет»), они стоят 14,6 тыс. руб.

Как следует из материалов уголовного дела, помимо часов с выше упомянутой гравировкой, у Иванова нашли также коллекцию из более чем 40 дорогих часов (Cartier, Hublot, Patek Philippe и др.).

Иванов, которого задержали в апреле прошлого года, — фигурант нескольких уголовных дел. Согласно одному из них, бывшего замминистра обороны обвиняют в получении взяток на сумму 1,3 млрд руб., а также в растрате, отмывании преступных доходов и незаконном обороте оружия.

Кроме того, в июле Иванов получил 13 лет колонии за хищение и отмывание более 4 млрд руб., в том числе при закупке паромов для Керченской переправы.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше