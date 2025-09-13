Юрист экс-замминистра обороны назвал цену часов «Такой Тимур Иванов один»

Он добавил, что найденные часы — производства Poljot («Полет»), они стоят 14,6 тыс. руб.
Как следует из материалов уголовного дела, помимо часов с выше упомянутой гравировкой, у Иванова нашли также коллекцию из более чем 40 дорогих часов (Cartier, Hublot, Patek Philippe и др.).
Иванов, которого задержали в апреле прошлого года, — фигурант нескольких уголовных дел. Согласно одному из них, бывшего замминистра обороны обвиняют в получении взяток на сумму 1,3 млрд руб., а также в растрате, отмывании преступных доходов и незаконном обороте оружия.
Кроме того, в июле Иванов получил 13 лет колонии за хищение и отмывание более 4 млрд руб., в том числе при закупке паромов для Керченской переправы.