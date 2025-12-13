Россиянам напомнили о штрафах до 15 тыс. рублей за гирлянды на фасадах

«Если жильцы используют несертифицированные гирлянды, перегружают сеть или крепят их на горючие конструкции, это считается нарушением, — рассказала эксперт. — Размещение новогодних гирлянд подпадает под требования пожарной безопасности. При поступлении жалобы инспектор вправе провести проверку. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тыс.рублей; на физлиц-предпринимателей — от 40 до 60 тыс. рублей; на юрлиц — от 300 до 400 тыс. рублей».