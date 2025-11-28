Yonhap: Южная Корея заподозрила КНДР во взломе криптобиржи Upbit

Накануне в Upbit заявили о приостановке депозитов и снятия средств после несанкционированного перевода цифровых активов на сумму около $37 млн. Это четвертая по величине криптобиржа в мире по объему торгов. На платформе торгуются более 200 криптовалют. Есть собственный NFT-маркетплейс, предоставляющий возможность покупать, продавать и создавать цифровые активы.