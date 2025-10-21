Японские акции обновили рекорды, иена упала после победы Такаити

Индикатор Nikkei 225 вырос на 1,5% до нового пика в 49 945,95 пункта до объявления результатов голосования. Последний раз индекс торговался на 0,6% выше, на уровне 49 486,2 пункта по состоянию на 08:21 МСК.
Более широкий индекс TOPIX index также достиг нового рекордно высокого уровня в 3 274,06 пункта во вторник, но позже немного снизил свои достижения.
Лидер Либерально-демократической партии, Такаити, получила 237 голосов, что больше необходимого большинства в нижней палате, состоящей из 465 мест, показали сообщения СМИ. Ожидается, что она также одержит победу в менее влиятельной верхней палате, где подсчет голосов все еще продолжался. Правящая ЛДП объединилась с Japan Innovation Party (Ishin), чтобы обеспечить достаточную поддержку.
Ожидания снижения налогов, увеличения расходов на оборону и государственных инвестиций под консервативным руководством Такаити вызвали оптимизм в различных секторах, от технологий до финансов.
Тем временем иена еще больше ослабла после объявления результатов: пара USD/JPY выросла на 0,4% до 151,4 иены, под давлением спекуляций о том, что Банк может отложить дальнейшее повышение процентных ставок для поддержки роста.
Слабость валюты отражает опасения, что правительство Такаити может отдать приоритет экономическому росту над ужесточением денежно-кредитной политики.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».