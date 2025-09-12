Япония снижает порог цены на импорт нефти из России

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости. Япония снижает порог цены на импорт сырой нефти из РФ с 60 долларов до 47,6 долларов, говорится в пресс-релизе МИД.
«Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации, реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений. С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США за баррель», — говорится в документе.
Узнать больше по теме
Баррель нефти: что влияет на стоимость черного золота
Мировая экономика построена на углеводородах, поэтому месторождения нефти, газа и угля активно разрабатываются по мере роста потребления этих ресурсов. С помощью эксперта расскажем о самом ценном виде топлива — нефти: почему ее измеряют в баррелях, от чего зависит ее цена и где продают сырье.Читать дальше