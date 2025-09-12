Япония снижает порог цены на импорт нефти из России

«Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации, реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений. С 12 сентября 2025 года предельная цена будет снижена с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США за баррель», — говорится в документе.