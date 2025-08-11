Яндексу и Сбербанку предписали прекратить распространять ненадлежащую рекламу

«В ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита ПАО “Сбербанк России”, которая распространялась с помощью сервиса “Яндекс Директ”», — сказано в публикации.
В ведомстве отмечают, что рекламный баннер содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства. Однако в тексте отсутствовала предупреждающая фраза: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
ФАС возбудила дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО «Сбербанк России» и ООО «Яндекс» предписания о прекращении нарушения. Подчеркивается, что организациям грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».