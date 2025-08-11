Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яндексу и Сбербанку предписали прекратить распространять ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба предписала «Яндексу» и Сбербанку прекратить распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«В ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на интернет-рекламу автокредита ПАО “Сбербанк России”, которая распространялась с помощью сервиса “Яндекс Директ”», — сказано в публикации.

В ведомстве отмечают, что рекламный баннер содержал сведения о возможности получения кредита на приобретение транспортного средства. Однако в тексте отсутствовала предупреждающая фраза: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

ФАС возбудила дело, признало рекламу ненадлежащей и выдало ПАО «Сбербанк России» и ООО «Яндекс» предписания о прекращении нарушения. Подчеркивается, что организациям грозит административный штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Компания «Яндекс»: что будет с акциями главного поисковика России в 2025 году
Браузер, маркетплейс, такси, музыка — это лишь часть передовых сервисов «Яндекса». В 2024 году компания переехала из Нидерландов в Россию и сменила собственников. Как это отразится на ее ценных бумагах, рассказал эксперт.
Читать дальше