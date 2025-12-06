Яблоки на снегу. Оправдана ли идея о строительстве новых городов в Сибири

Недавно эксперты изучили идею по строительству новых городов в Сибири, которую давно продвигает секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По их оценке, создание города-спутника в рамках кластера глубокой переработки редкоземельных металлов может стоить около 1 трлн рублей. Сторонники проекта уверены, что эти вложения окупятся через выпуск передовой продукции: от микроэлектроники до систем накопления энергии. Однако противники указывают на то, что сегодня гораздо выгоднее развивать уже существующие сибирские агломерации, чем что-то строить с «нуля».
Для Сибири рациональнее опираться на существующие города, но с достаточно глубокой модернизацией. Причина проста: инфраструктура в большинстве сибирских городов есть, но она неоднородна по состоянию. В крупных агломерациях (Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск, Кемерово) есть сетевой каркас, магистрали, энергетика, транспортные узлы, университеты и промышленность — это тот фундамент, который невозможно быстро и дешево построить в чистом поле.
Расширяем старое или строим новое?
Проблема, однако, заключается в изношенности сетей, распределенности городской структуры и устаревшей планировки существующих городов. Реконструкция в сибирских условиях не сможет обойтись косметическим ремонтом, а потребует глубокой работы, сравнимой с проектированием новых районов. Но даже в таком формате ее стоимость, как правило, ниже, чем стартовые затраты на создание нового города: подготовка и строительство в суровом климате стоят заметно дороже, чем модернизация существующей среды.
«Драйвером для успешного проекта может стать расположение с уже крупным городским центром с развитой инфраструктурой, в таком случае новый город-спутник, который будет развиваться поэтапно, будет обеспечен необходимыми сервисами на этапе строительства. Если говорить о проекте на незастроенной территории, то здесь встают вопросы обеспеченности инженерными сетями, дорожной инфраструктурой, наряду с возможностью создания мастер-плана с нуля, воплощая все задуманные идеи», — полагает Юлия Токарева, партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга CMWP.
Создание нового города может быть оправданным, если уже существует индустриальный или научный проект настолько крупного масштаба, что он не вписывается в уже существующие городские структуры. Либо когда государство принимает стратегическое решение о развитии новых территорий. Но такие случаи редки и требуют гораздо более строгих обоснований, чем те, что обычно звучат в публичных дискуссиях. Попытаемся рассмотреть эту проблему с разных сторон.
Экономическое ядро
Действительно, подобные проекты кое-где уже реализуются: например, в Индонезии развитие переработки никеля запустило создание новых городских узлов. Таким образом, сама идея нового города в Сибири укладывается в глобальные тенденции, но требует более глубокой проработки. Ведь город — это не только здания и коммуникации, но и социально-экономическая система, которая может существовать лишь при наличии устойчивой экономической базы.
Для превращения существующей концепции в рабочий проект недостаточно политической воли. Необходима тщательная экономическая экспертиза, которая включает расчет взаимодействия транспортных цепочек, оценку стоимости строительства, демографический прогноз, планирование затрат на инфраструктуру и анализ расходов на горизонте хотя бы нескольких десятилетий. Если проект не выдержит такой проверки — он обречен зависнуть на стадии презентации. Город начинает существовать только тогда, когда параллельно развиваются производство, жилье, социальная инфраструктура, образование и сопутствующие им сервисы. Именно согласованность этапов является критически важной, особенно в сибирских условиях, где любое промедление строительства увеличит его стоимость.
Триггером создания новых городов, может быть только освоение пространства и экономического потенциала Сибири. Во-первых, создание новых научных возможностей. Во-вторых, поддержка молодых семей, кто видит свой потенциал в промышленности и развитии в определенной отрасли. Предоставление бесплатного жилья специалистам в собственность, создание новых потенциалов в развитии человека и его семьи, эффективная заработная плата, при которой специалист и его семья будут чувствовать себя комфортно. В-третьих, создание новых городов, позволяет реализовать перенос производств, создание новых логистических хабов, новых научных подходов и ускорение их реализации.
Инвестиционная привлекательность
Для инвесторов новый город — это прежде всего долгосрочный актив с высокой степенью риска. Ради того, чтобы частный капитал пришел в проект, необходимо сформировать предсказуемую, стабильную и прозрачную среду расходования выделенных средств. Инвесторы должны понимать, что условия вложения денег не изменятся в течение десятилетий, государство выполнит все обязательства, а промышленный кластер будет развиваться согласно утвержденному плану.
Сегодня одним из ключевых барьеров для инвесторов является непредсказуемость долгосрочной политики. Частая смена приоритетов и управленческих подходов в отдельных регионах делает долгосрочные проекты крайне рискованным предприятием. Поэтому госгарантии, специальные инвестиционные контракты, снижение административных барьеров и прозрачные процедуры доступа к земельным участкам должны стать обязательными элементами для такого проекта.
«Инвесторская логика здесь вторична по отношению к политической. Бизнес пойдет туда, куда укажет административный ресурс, но только при наличии долгосрочных гарантий. А российская политическая система, живущая электоральными циклами и кадровыми ротациями, структурно неспособна дать обязательства на 30−50 лет. Каждый новый губернатор начинает с критики предшественника, каждый новый министр — с пересмотра приоритетов», — уверен руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко.
Инвесторам потребуется увидеть четкий мастер-план, который покажет, как будут развиваться разные части такого города, как будут выглядеть этапы строительства жилья, социальной инфраструктуры и кто станет отвечать за ключевые элементы проекта. Только при наличии такой ясности новый город может рассматриваться как жизнеспособная инвестиционная модель.
«Перевести инициативу по созданию города с нуля из обсуждения в стадию реализации могут реальные экономические драйверы. Например, размещение крупного производства или создание территории опережающего развития (ТОСЭР) с особым налоговым режимом. При этом важна поддержка на федеральном уровне, софинансирование и снижение административных барьеров для привлечения новых компаний», — думает основатель Архитектурной мастерской DA Максим Долгов.
Сибирская стратегия
Оптимальный путь развития Сибири не заключается в противопоставлении модернизации существующих городов и строительства новых. Эти направления могут и должны дополнять друг друга. Существующие города выступают центрами подготовки кадров, инновационного развития, образования и предоставления сервисов. Новые города могут выполнять роль специализированных индустриальных узлов, если их появление продиктовано реальными производственными потребностями.
Ключевая идея развития должна быть основана на понимании того, что город — это живой организм. В советское время новые города строились вокруг крупных заводов, научных центров и отраслей, которые создавали для них функциональный смысл. Сегодня такой функцией может стать высокотехнологичная производственная цепочка с ориентацией на внутренний и внешний рынки. Сибирь прежде всего нуждается в глубокой модернизации существующих городов. Это рационально, экономически обоснованно и способно дать быстрый эффект. Но идея нового города может быть оправданной, если она опирается на реальное промышленное ядро, встроена в долгосрочную стратегию государства и имеет надёжные институциональные гарантии.
Идея строительства новых городов в Сибири, конечно, является рациональной. Прежде всего — строительство оправдано в локациях, обладающих значительными запасами полезных ископаемых, которые требуют освоения. В таких случаях возведение современного населенного пункта с качественной инфраструктурой — это не просто обеспечение жильем работников, а фундамент для долгосрочной и эффективной добычи ресурсов. Параллельно, развитие новых транспортных коридоров, таких как Северный морской путь, также создает запрос на появление опорных логистических и сервисных центров. Эти города будут способствовать и развитию удаленных территорий.
Новый город — это не просто масштабная стройка, а сложная социально-экономическая система. Чтобы она заработала, нужны продуманная экономическая логика, устойчивое производство, качественная инфраструктура, понятные правила для инвесторов и готовность общества к новой модели городской жизни. При совпадении этих факторов новый город в Сибири может стать не дорогой мечтой, а точкой роста, способной повлиять на технологическое развитие России на десятилетия.
