Яблоки на снегу. Оправдана ли идея о строительстве новых городов в Сибири

Ключевая идея развития должна быть основана на понимании того, что город — это живой организм. В советское время новые города строились вокруг крупных заводов, научных центров и отраслей, которые создавали для них функциональный смысл. Сегодня такой функцией может стать высокотехнологичная производственная цепочка с ориентацией на внутренний и внешний рынки. Сибирь прежде всего нуждается в глубокой модернизации существующих городов. Это рационально, экономически обоснованно и способно дать быстрый эффект. Но идея нового города может быть оправданной, если она опирается на реальное промышленное ядро, встроена в долгосрочную стратегию государства и имеет надёжные институциональные гарантии.