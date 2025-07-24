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X5 Group остановила поставки Mars в «Пятерочку» и «Перекресток»

Ритейлер X5 Group объявил о прекращении отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Это связано с несправедливой ценовой политикой поставщика, сообщили «Ъ» в компании.

Источник: Пресс-служба компании X5 Group

Во время переговоров сторонам не удалось достичь договоренностей, которые бы отражали реальные объемы закупок и перспективу долгосрочного сотрудничества, уточнили в X5. По оценке холдинга, предложенные Mars закупочные цены значительно превышают рыночные.

Искусственное повышение стоимости товаров недопустимо в условиях «высокой чувствительности потребителей к цене», убежден ритейлер. В компании подчеркнули, что настроены на диалог, но продолжат учитывать интересы покупателей.

Mars — один из лидеров по производству кондитерской продукции в мире. В России компания производит и продает шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, а также драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit и Eclipse.

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