X5 Group остановила поставки Mars в «Пятерочку» и «Перекресток»

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Компания X5 Group: кому принадлежит и что ждет ее акции после возобновления торгов

Супермаркеты этого холдинга встречаются на каждом шагу в крупных и мелких городах России. Он не только кормит людей, но и развивает другие направления бизнеса. Где «прописана» компания X5 Group, и что думают эксперты о стоимости его ценных бумаг, читайте в материале.