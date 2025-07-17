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WSJ узнала, почему США тормозят сделку с ОАЭ по чипам

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает заключение «исторического соглашения» о продаже Объединенным Арабским Эмиратам передовых чипов Nvidia на миллиарды долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, некоторые представители администрации опасаются, что Китай может получить доступ к американским технологиям. Поэтому сделку согласуют только в том случае, если ОАЭ примут новые требования США, которые отвечали бы интересам национальной безопасности страны.

Так, Вашингтон призвал исключить из числа прямых получателей чипов компанию из Абу-Даби G42, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. Минторг не планирует одобрять поставку ей 20% полупроводников, которая была прописана в соглашении.

При этом, продолжает издание, Минторг США уверен в заключении сделки.

«Реализация соглашения, подписанного в Эмиратах, будет продолжена в срок и по графику», — сообщил WSJ Говард Лютник, пресс-секретарь главы ведомства.

Кроме того, посол ОАЭ в США Юсеф Аль-Отейба отметил, что сделка «принесет огромные выгоды обеим странам».