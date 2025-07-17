WSJ узнала, почему США тормозят сделку с ОАЭ по чипам

Как отмечает издание, некоторые представители администрации опасаются, что Китай может получить доступ к американским технологиям. Поэтому сделку согласуют только в том случае, если ОАЭ примут новые требования США, которые отвечали бы интересам национальной безопасности страны.
Так, Вашингтон призвал исключить из числа прямых получателей чипов компанию из Абу-Даби G42, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. Минторг не планирует одобрять поставку ей 20% полупроводников, которая была прописана в соглашении.
При этом, продолжает издание, Минторг США уверен в заключении сделки.
«Реализация соглашения, подписанного в Эмиратах, будет продолжена в срок и по графику», — сообщил WSJ Говард Лютник, пресс-секретарь главы ведомства.
Кроме того, посол ОАЭ в США Юсеф Аль-Отейба отметил, что сделка «принесет огромные выгоды обеим странам».