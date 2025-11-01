WSJ узнал, как Apple «увернулась от ракеты» из-за Трампа, Китая и суда

Кук уже научился завоевывать расположение Трампа во время его первого президентского срока, в том числе за счет инвестиций, отмечает газета. Ту же стратегию он применил вновь, заявив в августе, что увеличит обещанные инвестиции Apple в США до $600 млрд в течение четырех лет. Источники WSJ, знакомые с ситуацией, пояснили, что Кук не пошел ни на какие издержки, поскольку дал обещания по инвестициям, которые Apple и так планировала.