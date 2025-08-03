WSJ рассказала об отказавшемся от работы за $1,5 млрд ИИ-разработчике

Глава Meta Марк Цукерберг (его компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) пытался переманить к себе на работу инженера в области искусственного интеллекта (ИИ) и предлагал ему зарплату более $1 млрд, но разработчик не согласился, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Этот разработчик — Эндрю Таллок, ведущий исследователь и сооснователь стартапа Thinking Machines Lab. Миры Мурати — бывшего технического директора OpenAI. Цукерберг предлагал купить проект, но Мурати отказалась.
Тогда глава Meta начал «охоту» за его сотрудниками — и Таллоку он предложил пакет вознаграждения в $1 млрд, который мог бы достичь $1,5 млрд при максимальных бонусах и росте акций мог как минимум шесть лет. От такого оффера Таллок отказался, как и другие сотрудники стартапа.
В Meta данные WSJ о предложении Таллоку назвали «неточными и абсурдными» и отвергли интерес компании к покупке Thinking Mashines.
Таллок — уроженец Австралии, после окончания университета в Сиднее с одними из самых высоких результатов он работал над машинным обучением в Facebook (входит в Meta). Майк Вернал, бывший топ-менеджер соцсети, охарактеризовал разработчика как «исключительного гения». В 2016-м малоизвестная OpenAI попыталась рекрутировать Таллока, но тот не согласился, в частности, из-за снижения зарплаты (на тот момент он получал $800 тыс., молодая компания предлагала примерно в три раза меньше). Но семь лет спустя он все же присоединился к OpenAI, когда она уже выпустила свою нейросеть ChatGPT.
Как пишет WSJ, Meta связалась с более чем 100 сотрудниками OpenAI и по меньшей мере десятерых убедила перейти на работу к себе. Среди них — разработчик из Китая Шэнцзя Чжао, в чьем резюме три года работы в OpenAI.
Еще как минимум двух человек Meta смогла переманить из стартапа Anthropic Дарио Амодеи — бывшего сотрудника OpenAI, который, уходя из компании, забрал с собой часть коллег.
Как писала Financial Times, Цукерберг вкладывает миллиарды долларов в масштабную кампанию по найму специалистов в области ИИ и созданию инфраструктуры для реализации своей «лаборатории суперинтеллекта».