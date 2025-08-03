WSJ рассказала об отказавшемся от работы за $1,5 млрд ИИ-разработчике

Таллок — уроженец Австралии, после окончания университета в Сиднее с одними из самых высоких результатов он работал над машинным обучением в Facebook (входит в Meta). Майк Вернал, бывший топ-менеджер соцсети, охарактеризовал разработчика как «исключительного гения». В 2016-м малоизвестная OpenAI попыталась рекрутировать Таллока, но тот не согласился, в частности, из-за снижения зарплаты (на тот момент он получал $800 тыс., молодая компания предлагала примерно в три раза меньше). Но семь лет спустя он все же присоединился к OpenAI, когда она уже выпустила свою нейросеть ChatGPT.