Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: пошлины США подталкивают Швейцарию к отказу от нейтралитета

Швейцарские политические и деловые круги выразили сомнения в устойчивости традиционной модели нейтралитета страны в связи с решением США о введении 39-процентных таможенных пошлин на швейцарскую продукцию. Новые торговые ограничения стали предметом обсуждения среди представителей бизнеса и государственной власти, поднимая вопросы о необходимости пересмотра внешнеэкономической стратегии конфедерации.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Швейцария сталкивается с изменениями в традиционной модели внешнеэкономической политики, отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на мнения ведущих представителей страны. По словам Джона Пульта, депутата и заместителя председателя Социал-демократической партии, республика «больше не может маневрировать между блоками, как раньше», и этот этап завершен.

Генеральный директор Thermoplan Адриан Штайнер подчеркивает, что ранее швейцарская модель эффективно работала, однако теперь «политика иная». Как считает предприниматель, размеры Швейцарии не позволяют ей участвовать в глобальных торговых играх на прежних условиях, поэтому вопрос о нейтралитете страны теряет свое прежнее значение.

Среди новых вызовов — пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа. По данным WSJ, эти меры заставляют власти Швейцарии рассматривать стратегию сближения либо с США, либо с Евросоюзом. Евросоюзу удалось добиться более благоприятного торгового режима с Америкой, что ставит Швейцарию в условия необходимости поиска новых решений.

2 апреля администрация США объявила о введении пошлин на товары из 185 стран и территорий, а 1 августа был подписан указ о дополнительных тарифах в диапазоне от 15% до 41%, распространяющихся более чем на 60 стран и Евросоюз. Наивысшие ставки установлены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%). Документ вступил в силу 7 августа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше