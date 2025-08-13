WSJ: пошлины США подталкивают Швейцарию к отказу от нейтралитета

Швейцария сталкивается с изменениями в традиционной модели внешнеэкономической политики, отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на мнения ведущих представителей страны. По словам Джона Пульта, депутата и заместителя председателя Социал-демократической партии, республика «больше не может маневрировать между блоками, как раньше», и этот этап завершен.
Генеральный директор Thermoplan Адриан Штайнер подчеркивает, что ранее швейцарская модель эффективно работала, однако теперь «политика иная». Как считает предприниматель, размеры Швейцарии не позволяют ей участвовать в глобальных торговых играх на прежних условиях, поэтому вопрос о нейтралитете страны теряет свое прежнее значение.
Среди новых вызовов — пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа. По данным WSJ, эти меры заставляют власти Швейцарии рассматривать стратегию сближения либо с США, либо с Евросоюзом. Евросоюзу удалось добиться более благоприятного торгового режима с Америкой, что ставит Швейцарию в условия необходимости поиска новых решений.
2 апреля администрация США объявила о введении пошлин на товары из 185 стран и территорий, а 1 августа был подписан указ о дополнительных тарифах в диапазоне от 15% до 41%, распространяющихся более чем на 60 стран и Евросоюз. Наивысшие ставки установлены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%). Документ вступил в силу 7 августа.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».