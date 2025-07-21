WP: объемы поставок карбамида из РФ в США выросли в два раза из-за пошлин Трампа

«Согласно данным нью-йоркской финансовой фирмы StoneX, в мае на поставки из России пришлось 64% импорта карбамида в США, это примерно в два раза больше, чем до того, как президент ввел новые пошлины в размере 10% в отношении большинства стран, в том числе производителей удобрений, включая Катар и Алжир, а Россия не была затронута», — говорится в материале. Тогда американская сторона объяснила решение не вводить новые пошлины в отношении российских поставок тем, что против Москвы ранее были введены многочисленные санкции.