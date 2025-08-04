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WP: КНР побеждает в начатой США торговой войне

Этот вывод подкрепляется прежде всего статистикой, касающейся роста ВВП двух стран, указал обозреватель газеты Макс Бут.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Китай побеждает в торговой войне, развязанной Соединенными Штатами. Такое мнение выражает в своей авторской колонке обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут.

Он отмечает, что этот вывод подкрепляется прежде всего статистикой, касающейся роста ВВП двух стран. Экономический рост Китая фиксировался в первом полугодии на уровне 5,3%, в то время как США — 1,25%, напоминает аналитик. Кроме того, подчеркивает Бут, американскому президенту Дональду Трампу не удается «выжать существенных уступок из Пекина» на идущих сейчас переговорах о дальнейших условиях двусторонней торговли. «Большинство стран капитулировало в торговой травле, устроенной Соединенными Штатами. А Китай этого не сделал», — говорится в статье.

По оценке ее автора, Вашингтон сдал назад, когда Пекин объявил о применении торговых контрмер в ответ на резкое повышение ставок импортных пошлин США. Трамп пытается выдать нынешние промежуточные американо-китайские договоренности в сфере торговли за историческую победу Вашингтона, «однако [в действительности] это было попросту перемирием», пишет Бут. На его взгляд, эти соглашения не сняли никаких давно имеющихся у США вопросов к Китаю в сфере экономики, касающихся, например, якобы имеющих место перепроизводства и краж интеллектуальной собственности. А недавнее разрешение на поставки в КНР микросхем компании Nvidia стало самым свежим «свидетельством того, что Трамп постепенно отходит» от инициированной им же «конфронтации с Китаем», убежден обозреватель.

Он также полагает, что решение Трампа установить пошлины на импорт из Индии на уровне 25% и использовать иные рестрикции против Нью-Дели как торгового партнера Москвы способно ударить по интересам самих Соединенных Штатов. Такие действия грозят подорвать десятилетиями предпринимавшиеся Вашингтоном усилия, призванные «перетянуть Индию на орбиту США», считает публицист.

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