Wildberries запустила продажу квартир в новостройках

Маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запустил продажу квартир в новостройках, сообщила в Telegram основательница компании Татьяна Ким. В карточках будут содержаться основные параметры: расположение, срок сдачи объекта, площадь, цена.

Источник: Российская газета

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ заявили «РИА Новости», что покупатели смогут связаться с застройщиком по телефону, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр. Первым партнером стала группа «Самолет». На маркетплейсе доступны более 14 тыс. карточек с квартирами в 14 регионах России. В ближайшее время на витрине появятся другие партнеры.

