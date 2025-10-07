Wildberries разрешила открывать ПВЗ в частных домах

«С 7 октября у партнеров компании РВБ появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries в частных домах. РВБ уже начала принимать заявки на сайте партнерской программы WB ПВЗ», — сказано в сообщении.
ПВЗ можно будет открывать в любом частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5 тыс. жителей. При этом жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ), пояснили в пресс-службе.
Как отметили в компании, основными требованиями к помещению, выбранному партнером, являются наличие места для хранения и для выдачи заказов. Кроме того, понадобятся стол для выдачи заказов, одна камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.