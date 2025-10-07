Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries разрешила открывать ПВЗ в частных домах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries предоставил своим партнерам возможность открывать пункты выдачи заказов в частных домах, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Источник: wildberries

«С 7 октября у партнеров компании РВБ появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries в частных домах. РВБ уже начала принимать заявки на сайте партнерской программы WB ПВЗ», — сказано в сообщении.

ПВЗ можно будет открывать в любом частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5 тыс. жителей. При этом жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ), пояснили в пресс-службе.

Как отметили в компании, основными требованиями к помещению, выбранному партнером, являются наличие места для хранения и для выдачи заказов. Кроме того, понадобятся стол для выдачи заказов, одна камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.

Узнать больше по теме
Компания Russ: чего достигла на рынке рекламы и почему стала известной в 2025 году
Крупнейший оператор наружной рекламы Russ занимает прочные позиции на российском рынке и за десятки лет превратился в корпорацию. Расскажем об истории создания компании, ее руководстве и пройденном пути.
Читать дальше