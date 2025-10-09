Wildberries начнет предлагать клиентам инвестиции в краудфандинг

Оба маркетплейса — и Wildberries, и Ozon — уже несколько лет работают на финансовом рынке: с 2021 года они активно развивают банковское направление. Осенью 2024 года бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что банки трех крупнейших небанковских экосистем (Ozon, Wildberries и «Яндекс») занимают 40% на рынке онлайн-платежей, хотя тремя годами ранее их доля была в 20 раз меньше.