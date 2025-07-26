Welt: Катар может прекратить поставки СПГ в Европу из-за климатических норм ЕС

Катар занимает 3-е место в мире по запасам природного газа и 6-е место по его добыче. По данным Евростата, в первом квартале 2025 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером СПГ в ЕС после США (50,7%) и России (17%). Эмират обеспечил 10,8% европейского спроса на СПГ. Если санкции против России будут введены, как и планировалось, не позднее 2028 года, а Катар уйдет с европейского рынка, ЕС придется заместить более четверти всего импорта СПГ, поясняет Welt am Sonntag.