Названы профессии в России с самыми низкими зарплатами

«В целом по России дефицита воспитателей не наблюдается. На 1 вакансию приходится 7 резюме, что считается умеренной конкуренцией (норма 4,0−7,9). Однако в ряде регионов напряженная ситуация с кадрами сохраняется. Наиболее сильная нехватка воспитателей наблюдается в Ленинградской области — всего 2,6 резюме на вакансию, Нижегородской области — 3,7, Ульяновской области — 3,9. Кроме того, на нижней границе нормы находится конкуренция в Липецкой и Тамбовской областях, поэтому при поиске воспитателей работодатели могут испытывать сложности», — сообщили в пресс-службе.