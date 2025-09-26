Названы профессии в России с самыми низкими зарплатами

По данным за первые восемь с половиной месяцев 2025 года, средняя предлагаемая зарплата для воспитателей и нянь в России достигла 47,4 тысячи рублей. Этот показатель продемонстрировал рост на 16% по сравнению с предыдущим годом, однако он все еще на 2,9 тысячи рублей ниже ожиданий соискателей.
Наиболее высокие заработные платы, превышающие среднерыночные, предлагаются в Москве — 79,2 тысячи рублей, Сахалинской области — 57,5 тысячи рублей, Якутии — 56,1 тысячи рублей, Приморском крае — 55,6 тысячи рублей и Московской области — 55,1 тысячи рублей. При этом ожидания самих воспитателей в ряде регионов не только соответствуют, но и превосходят предложения работодателей. Наибольший разрыв между ожидаемой и предлагаемой зарплатой зафиксирован в Саратовской области (12,2 тысячи рублей), Орловской области (12 тысяч рублей), Ставропольском крае (11,8 тысячи рублей), Калужской области (10,9 тысячи рублей) и Татарстане (10,2 тысячи рублей).
Спрос на представителей этой профессии с января по сентябрь выразился в 19,7 тысячи открытых вакансий. Лидерами по количеству предложений стали Москва с 5,8 тысячи вакансий или 29% от общего числа, Санкт-Петербург с 2,6 тысячи или 13%, Московская область с 1,5 тысячи или 7%, Краснодарский край с 850 или 4% и Свердловская область с 790 или 4%.
«В целом по России дефицита воспитателей не наблюдается. На 1 вакансию приходится 7 резюме, что считается умеренной конкуренцией (норма 4,0−7,9). Однако в ряде регионов напряженная ситуация с кадрами сохраняется. Наиболее сильная нехватка воспитателей наблюдается в Ленинградской области — всего 2,6 резюме на вакансию, Нижегородской области — 3,7, Ульяновской области — 3,9. Кроме того, на нижней границе нормы находится конкуренция в Липецкой и Тамбовской областях, поэтому при поиске воспитателей работодатели могут испытывать сложности», — сообщили в пресс-службе.
Работодатели ожидают от кандидатов наличия таких ключевых навыков, как обучение и развитие детей, знание детской психологии, грамотная речь, ответственность, любовь к детям, уход за ребенком, работа в команде, организаторские и межличностные способности. В редких случаях в требованиях может указываться знание английского языка, возрастной и когнитивной психологии, умение готовить или организовывать учебный процесс.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».