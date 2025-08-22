Вышли на цену: почему биржевая стоимость АИ-95 в Приморье взлетела на треть

Причинами обострившегося топливного кризиса на Дальнем Востоке стали отсутствие должного количества мощностей по переработке и дорогая логистика. Биржевая стоимость бензина АИ-95 в Приморье с начала июня выросла на 30%, превысив 100 тыс. рублей за тонну. При этом объемы биржевых продаж с двух НПЗ, откуда идут основные поставки бензина в регион, — Комсомольского и Ангарского, за это же время снизились на 25−57%. Представители независимого топливного рынка Приморского края обратились к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой увеличить объем продаж бензина на бирже с указанных заводов, а также решить вопрос с диспаритетом оптовых и розничных цен.