Вышли на цену: почему биржевая стоимость АИ-95 в Приморье взлетела на треть

Причинами обострившегося топливного кризиса на Дальнем Востоке стали отсутствие должного количества мощностей по переработке и дорогая логистика. Биржевая стоимость бензина АИ-95 в Приморье с начала июня выросла на 30%, превысив 100 тыс. рублей за тонну. При этом объемы биржевых продаж с двух НПЗ, откуда идут основные поставки бензина в регион, — Комсомольского и Ангарского, за это же время снизились на 25−57%. Представители независимого топливного рынка Приморского края обратились к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой увеличить объем продаж бензина на бирже с указанных заводов, а также решить вопрос с диспаритетом оптовых и розничных цен.
Почему обострился топливный кризис в Приморье
Приморский топливный союз (ПТС) 21 августа направил обращение вице-премьеру Александру Новаку и в Федеральную антимонопольную службу. В письме (есть у «Известий») выражена обеспокоенность диспропорцией оптовых и розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на топливном рынке края, а также значительным сокращением объемов продаж этих видов топлива с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В частности, с Комсомольского НПЗ и Ангарской нефтехимической компании.
Как отмечается в письме представителей независимого розничного бизнеса региона, с 2 июня по 20 августа объем продаж АИ-92 на Петербургской бирже с Комсомольского НПЗ упал на 30% — с 600 до 420 т, при этом цена выросла на 32%, до 93,8 тыс. рублей за тонну (с железнодорожным тарифом). С Ангарской НХК продаваемые объемы снизились на 57% — с 840 до 360 т, а цена выросла на 28,4%, до 92,88 тыс. рублей за тонну.
Что касается АИ-95, то его продаваемые объемы с Комсомольского НПЗ не изменились и остались на уровне 360 т в день, но цена выросла на 31,3%, до 97,12 тыс. рублей за тонну. А вот с Ангарской НХК объемы продаж снизились на 25%, с 240 до 180 т, цены выросли на 30%, до 100,8 тыс. рублей за тонну.
По сравнению с другими регионами предложение топлива на Дальнем Востоке остается существенно ниже (разница объемов продаж по сравнению с заводами, расположенными в Сибири, составляет пять-шесть раз), что приводит к нерыночным условиям конкуренции и оказывает дополнительное ценовое давление на независимые АЗС, говорится в письме.
По данным Приморского топливного союза, разница цен (без учета ж/д тарифа) на Комсомольском НПЗ по сравнению с ценами сибирских НПЗ — Омского и Уфимского — на АИ-92 составляет 20,4% и 18% соответственно, на АИ-95 — 14,5% и 11,2%.
По словам президента ПТС Владимира Чирскова, именно на Комсомольском НПЗ зафиксированы наивысшие биржевые цены среди всех сопоставимых заводов, и это требует отдельного внимания с учетом того, что участники топливного рынка Приморского края ориентированы именно на закупки с Комсомольского НПЗ.
Он отмечает, что на сегодняшний момент в регионе работает 295 АЗС, 130 из которых принадлежат Независимой нефтегазовой компании (ННК). ННК Эдуарда Худайнатова принадлежит Хабаровский НПЗ на Дальнем Востоке.
По словам президента ПТС, при биржевой цене за АИ-92 с Комсомольского НПЗ в 93,82 тыс. рублей за тонну стоимость литра бензина должна составлять 69,9 рубля, а на АЗС компании ННК он стоит 61,73 рубля. На АИ-95 при биржевой цене 97,12 тыс. рублей за тонну литр должен стоить 72,35 рубля, а на АЗС ННК он стоит 62,6 рубля.
— Розничная цена на независимых АЗС должна быть как минимум на 10 рублей за литр выше, чем на АЗС ННК, чтобы покрывать собственные издержки и не работать в убыток. Такая разница в цене воспринимается потребителями как завышенная, что приводит к оттоку клиентов и снижению объемов реализации на независимых АЗС, — подчеркивает Владимир Чирсков.
По его словам, в настоящее время на независимых АЗС АИ-92 стоит 74−77 рублей за литр, АИ-95 — 78−80 рублей.
В аппарате вице-премьера Александра Новака «Известиям» заявили, что пока не получили письма. В Минэнерго не предоставили оперативный комментарий.
В чем причины топливного кризиса
В пресс-службе ФАС «Известиям» заявили, что в настоящее время служба анализирует цены около 12 тыс. заправок, куда входят как АЗС вертикально-интегрированных компаний, так и независимых, в том числе в Приморском крае.
— В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования, — отметили там.
При этом в ФАС напомнили, что служба возбудила дело в отношении ООО «Газпром ГНП продажи» — в мае-июне 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 — на 74%, АИ-95 — на 50%. Также на данный момент в территориальных органах рассматривается четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС.
Источник «Известий» в отрасли отмечает, что ситуация, которая сложилась в Приморье, знакома всем представителям независимого топливного рынка.
— Во-первых, в начале лета многие заводы стояли на ремонте, с чем и связано снижение объемов продаж. В августе четыре крупных завода, расположенных в европейской части страны, сильно пострадали от беспилотников. А весь топливный рынок страны работает как единый механизм. Проблема отсутствия бензинов сейчас знакома всем регионам. На юге все нефтебазы стоят «сухие», — отмечает собеседник.
Он напоминает, что ценообразование на АЗС вертикально-интегрированных компаний работает по принципу «инфляция минус».
— Нефтяники по просьбе регуляторов стараются держать цены. Отсюда и диспаритет, — говорит источник.
По словам гендиректора компании Open Oil Market Сергея Терешкина, сокращение поставок на фоне роста спроса — нормальное поведение производителей, контролирующих рынок.
Гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора («НААНС-Медиа») Тамара Сафонова напоминает, что по графику проведения ремонтно-профилактических работ на первичных установках по переработке нефти был запланирован ремонт в августе-сентябре на Ангарской НХК и в сентябре на Комсомольском НПЗ.
Среднемесячный совокупный потенциальный объем производства бензина на Ангарской НХК и Комсомольском НПЗ может оцениваться на уровне около 150 тыс. т, но при проведении ремонтных работ на установках первичной переработки может также сократиться и производство бензинов.
При этом Тамара Сафонова отмечает, что необходимость обеспечения топливом дальневосточных регионов может привести к сокращению объемов, представленных на биржевой площадке на фоне ажиотажного спроса на бензин и в других регионах России.
Каковы пути решения проблемы
На прошлой неделе на совещании у Александра Новака было принято решение о полном запрете экспорта бензина из России до конца сентября. А недостающие внутреннему рынку объемы топлива решили закупить у белорусских производителей, писали «Известия».
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Ольга Спехова рассказала «Известиям», что нефтепродукты белорусских НПЗ для поставки в РФ постоянно представлены на биржевых торгах.
— Во второй половине августа отмечается рост интереса к поставкам белорусских нефтепродуктов на российский рынок. Белорусская сторона оперативно реагирует и старается удовлетворять возрастающий спрос с учетом экономической эффективности, — заявила представитель белорусских НПЗ.
В свою очередь старший управляющий директор по рынку нефтепродуктов и логистики Петербургской биржи Наталья Яковенко рассказала «Известиям», что объем продаж бензинов производства Белоруссии не превышал 1% от суммарного объема ежемесячной реализации бензина: в январе — 0,3%, в феврале-марте — 0%, в мае — 0,1%, в июне — 0,2%, в июле — 1%, в августе (по состоянию на 20 августа) — 0,7%.
По словам источника «Известий» на рынке, основные объемы, которые поступят на российский рынок не раньше середины сентября, пойдут по прямым договорам с нефтяными компаниями. С учетом этого, отметил собеседник, до октября ситуация на топливном рынке будет очень непростая на территории всей России.
По словам Сергея Терешкина из Open Oil Market, риски недопоставок на топливном рынке можно купировать только за счет повышения нормативов биржевых продаж, а также штрафов за их неисполнение. Увеличение поставок на биржу должно быть более выгодным, чем их сокращение, считает эксперт.
Наиболее простой и действенный способ регулирования цены на бензин — это временное сокращение ставки акциза, которое может повлиять на снижение цен для потребителя и обеспечить сохранение эффективности работы нефтеперерабатывающих предприятий, считает Тамара Сафонова.
— В настоящее время ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса составляет 17 088 рублей за тонну, на дизельное топливо — 12 120 рублей за тонну, а разница является дополнительным драйвером превышения стоимости бензина относительно дизельного топлива, — напоминает она.
В свою очередь управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева подчеркивает, что ситуацию на Дальнем Востоке необходимо решать комплексно, в том числе за счет расширения мощностей и логистических возможностей.
Она напоминает, что в настоящее время в разработке находится сразу два проекта — на Сахалине, который реализует «Газпром», и в Хабаровском крае, его разработку ведет Независимая нефтяная компания. Ранее о необходимости строительства нефтепродуктопровода от Омского НПЗ до территории Дальнего Востока заявляли в Совфеде. Он должен был решить проблему региона с обеспечением топливом, разгрузить железнодорожные пути для перевозок угля и позволить увеличить поставки в страны АТР, писали «Известия». Однако в Минэнерго посчитали, что мощностей Омского НПЗ будет недостаточно для этого и нужно удлинять трубу на запад.
Впрочем, нефтепродуктопровод является наиболее дешевым по сравнению с поставками автотранспортом и по железной дороге. В настоящее время только ж/д-тариф от Ангарска до Приморья может составлять порядка 12 тыс. рублей за тонну, заключила Екатерина Косарева.