Выполнили бочку: цены на нефть выдержали заседание ОПЕК+

Страны ОПЕК+ вопреки ожиданиям договорились о дальнейшем увеличении добычи нефти с октября. Решающую роль могла сыграть Саудовская Аравия, в последнее время старающаяся вернуть себе долю рынка. Интересно, что решения наращивать добычу не привели к существенному падению цен на нефть. Почему рынок реагирует спокойно и грозит ли миру избыток предложения нефти — в материале «Известий».
Саудовская Аравия взяла лидерство
Восемь принадлежащих к ОПЕК+ стран в ходе онлайн-встречи договорились увеличить добычу с октября на 137 тыс. баррелей в сутки. Это значительно ниже ежемесячного прироста сентября и августа (тогда было примерно 555 тыс. баррелей в сутки), а также июля и июня (по 411 тыс. баррелей в сутки).
Тем не менее, результат оказался неожиданным: большинство аналитиков рассчитывало, что добыча по итогам встречи не изменится. Аргументировалось это решение общим хорошим состоянием мировой экономики, которая готова принять «лишние» объемы нефти.
Наибольший прирост добычи обеспечат Саудовская Аравия и Россия (по 42 тыс. бочек в день). Увеличат производство Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Алжир. Остальные члены группы официально наращивать добычу не будут — в основном из-за нехватки свободных мощностей.
Для саудовской монархии стратегия завоевания места на рынке работает уже довольно давно. Что касается России, то она в силу объективных и субъективных причин довольно сильно сократила добычу, что нужно восполнять.
Сейчас началась ликвидация второго пакета ограничений размером в 1,65 млн баррелей. Сделать это будет несколько сложнее. Летом наращивание добычи было естественным, поскольку спрос на моторное топливо легко поглощал все дополнительные объемы. В ОПЕК+ заявили, что оставляют за собой возможность ускорить, приостановить или обратить вспять повышение добычи на будущих заседаниях. Следующая встреча восьми стран назначена на 5 октября.
Увеличение добычи нефти странами группы происходит на фоне стремления Саудовской Аравии «наказать» других участников: Казахстан — за превышение квот, а Объединенные Арабские Эмираты — за наращивание новых мощностей.
Кроме того, президент США Дональд Трамп давил на группу, требуя увеличения добычи, чтобы выполнить свое предвыборное обещание о снижении внутренних цен на бензин.
Рынок всё просчитал
Рост объемов добычи привел к падению цен на нефть примерно на 15% с начала года. Это опустило прибыли нефтяных компаний до минимального уровня с момента пандемии и спровоцировало сокращение десятков тысяч рабочих мест. Тем не менее, цены на нефть не обрушились, в последнее время находясь в диапазоне 65−70 долларов за баррель. При этом увеличение добычи ОПЕК+ не достигло обещанных объемов, поскольку большинство участников добывают несколько ниже своих мощностей.
На данный момент только Саудовская Аравия и ОАЭ способны добавить на рынок значительные объемы нефти. До воскресной сделки у ОПЕК+ было два уровня сокращений: на 1,65 млн баррелей в сутки восемью участниками и еще одно, на 2 млн баррелей, в день всей группой, действующее до конца 2026 года.
Почему эффект от увеличения добычи на рынок был довольно умеренным? Если говорить о последнем заседании, то рынки учли вероятное повышение заранее, отмечает аналитик «Финам» Николай Дудченко.
— По этим причинам мы увидели просадку цен еще до самого заседания, а впоследствии цены вернулись на траекторию роста. Тут сработало правило «покупай на слухах — продавай на факте», — поясняет эксперт.
Кроме того, ОПЕК считает, что перспективы мировой экономики выглядят стабильно.
— Нам также кажется, что ситуация в текущем году может оказаться чуть лучше, чем отдельные прогнозы. Мы полагаем, что к настоящему времени рынок может быть сбалансирован. Кроме этого, следует помнить, что отдельные страны ОПЕК+ также компенсируют переизбыток добычи нефти, соответственно, реальный объем дополнительных баррелей на рынке может быть ниже, чем заявленный в обновленных планах картеля, — пояснил эксперт.
Как отметил консультант компании «Имплемента» Орлан Ондар, цены остаются относительно высокими благодаря значительному сезонному спросу, в том числе активным закупкам нефти со стороны Азии и особенно Китая. Даже несмотря на постепенное увеличение добычи ОПЕК+, профицита на рынке на текущий момент не наблюдается.
Впрочем, насчет вероятности возникновения такого профицита в ближайшие месяцы (что грозит серьезным давлением на цены) аналитики разошлись во мнениях.
— Полагаем, что такой угрозы нет. Ситуация с растущими запасами также выглядит некритично. Кроме этого, ОПЕК+ при необходимости может всегда вернуться к сокращению производства. Картель уже неоднократно подчеркивал это в своих сообщениях, — заявил Николай Дудченко.
По словам Орлана Ондара, угроза профицита присутствует.
— Потребление нефти сокращается после летнего пика, а часть НПЗ уходит на плановые ремонты, что снижает спрос на сырье. Если при этом на рынок попадут все объявленные объемы ОПЕК+, а экономическая активность в Азии замедлится, может появиться избыток предложения и усилиться давление на цены, — пояснил он.
Без изменения политики стран ОПЕК значительного профицита нефти не будет, убежден президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
— ОПЕК+ не заинтересован в резком снижении цен на нефть. Текущая политика базируется на постепенном, контролируемом увеличении добычи с учетом фундаментальных показателей спроса и предложения, а также с оглядкой на мировую экономику и запасы нефти, — напомнил эксперт.
По его словам, ОПЕК+ не заинтересован в том, чтобы постоянно удерживать высокие цены, которые дают возможность производителям вне ОПЕК+, (США, Бразилии, Гайане и проч.) вкладываться в новые проекты, не опасаясь падения нефтяных цен.
— Эти страны обладают большими возможностями для быстрого расширения производства в случае устойчиво высоких цен, что в итоге снижает долю ОПЕК+ на рынке, — резюмировал Марсель Салихов.
Американский балансир
Однако если смотреть на среднесрочную перспективу, на рынке сейчас существует балансир — американская сланцевая нефть, себестоимость добычи которой находится в районе $50−60 за баррель.
— Сильное падение цен может обрушить добычу в Америке, что приведет к стабилизации ситуации. Можно констатировать, что цены на нефть уже находятся достаточно низко для американских компаний. Так, согласно последнему отчету Baker Hughes, количество нефтяных установок в США сегодня составляет порядка 415 штук сократившись с 480 штук в прошлом году, — констатировал Николай Дудченко.
Пока добыча растет в результате повышения производительности, однако в случае дальнейшего падения цен вполне вероятно, что ситуация может измениться, констатировал Дудченко.
По словам Орлана Ондара, на рынке всегда есть замыкающие поставщики, среди которых и компании, добывающие сланцевую нефть. Если цены падают ниже рентабельного уровня, часть производства сланцевой нефти сокращается, что ограничивает предложение. Когда цены восстанавливаются, добыча возвращается. Сланец сглаживает колебания и дает рынку дополнительное время для восстановления равновесия, но не полностью устраняет риск профицита.