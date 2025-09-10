Выполнили бочку: цены на нефть выдержали заседание ОПЕК+

Рост объемов добычи привел к падению цен на нефть примерно на 15% с начала года. Это опустило прибыли нефтяных компаний до минимального уровня с момента пандемии и спровоцировало сокращение десятков тысяч рабочих мест. Тем не менее, цены на нефть не обрушились, в последнее время находясь в диапазоне 65−70 долларов за баррель. При этом увеличение добычи ОПЕК+ не достигло обещанных объемов, поскольку большинство участников добывают несколько ниже своих мощностей.