Выплат не будет. В каких случаях могут приостановить начисление пенсии

В случае поступления документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, согласно которому обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного государства, — на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы.