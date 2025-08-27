Выплат не будет. В каких случаях могут приостановить начисление пенсии

Выплата пенсии может быть приостановлена на срок до 6 месяцев в нескольких случаях, отмечается на сайте СФР.
В случае неполучения установленной пенсии в течение шести месяцев подряд — выплата приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный срок.
В случае неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы. Приостановка составит три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок. По истечении указанных трех месяцев выплата этой пенсии прекращается.
При достижении лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам, либо истечения срока обучения после достижения им возраста 18 лет — на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения.
При завершении лицом, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, достигшим возраста 18 лет, обучения по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и отсутствия документов (сведений), подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, — пенсия приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, в котором указанное лицо завершило обучение.
При истечении срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации (вида на жительство). Приостановка составит шесть месяцев, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок указанного документа.
В случае поступления документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, согласно которому обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного государства, — на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы.
При поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключен международный договор, и отсутствия заявления пенсионера о выезде за пределы территории Российской Федерации — на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы.
Непредставление ежегодного подтверждения лицом, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, достигшим возраста 18 лет, факта обучения по очной форме по основным образовательным программам в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной за пределами территории Российской Федерации, — на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок подтверждения факта обучения.