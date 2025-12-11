Выбран курс на чудо: что будет с курсом рубля до января

В целом поставки сырья и товаров за рубеж сократились на 1% в годовом выражении, а импорт — на 5% г/г. В этом заключается первый секрет крепкого рубля в этом году — предложение инвалюты остается более чем комфортным несмотря на низкие цены на энергоресурсы и усиление санкционного давления на энергетический экспорт, в то время как спрос на импорт и иностранные деньги ослаблен.