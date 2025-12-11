Выбран курс на чудо: что будет с курсом рубля до января

Курсовая работа рубля
В чем «секреты» сильного рубля, каковы минусы и плюсы крепкой нацвалюты для экономики и потребителей и чего ждать дальше?
Среднегодовой курс рубля к доллару на начало декабря складывается на уровне 83,5. При этом в законе о федеральном бюджете на текущий год был заложен средний курс в 96,5 рублей. В этом году на валютном рынке все происходит противоположно привычным историческим трендам. Обычно рубль слабеет ближе к концу года, главным образом из-за сокращения профицита платежного баланса. Что же изменилось?
Прежде всего, позиции рубля стоит оценивать через призму трех ключевых факторов — баланса экспорта-импорта, денежно-кредитной политики и размера геополитической премии.
Не только нефть и газ
По информации ЦБ РФ, профицит баланса внешней торговли России в 3 кв. 2025 вырос на 13,3% г/г, до $34 млрд. При этом показатель вырос на $6,6 млрд относительно 2 кв., то есть более чем на 20%. Если посмотреть на структуру внешнеторгового баланса, то за 9 месяцев доходы от экспорта энергоресурсов упали на 15%, однако их компенсировало повышение не-нефтегазового экспорта на 13%. Выросли поставки удобрений, цветных и драгоценных металлов, сельхозпродукции. То есть рост не-нефтегазового экспорта поддержал курс.
В целом поставки сырья и товаров за рубеж сократились на 1% в годовом выражении, а импорт — на 5% г/г. В этом заключается первый секрет крепкого рубля в этом году — предложение инвалюты остается более чем комфортным несмотря на низкие цены на энергоресурсы и усиление санкционного давления на энергетический экспорт, в то время как спрос на импорт и иностранные деньги ослаблен.
Импорт прежде всего подавлен высокими процентными ставками, которые охлаждают спрос компаний и домохозяйств. Также на его динамику могло повлиять сокращение объема ввозимых машин и оборудования после увеличения утилизационного сбора и усиление импортозамещения в фармацевтике, IT, АПК и других сферах.
Эффект ставки
В этом году ключевая ставка ЦБ от рекордных 21% опустилась к 16,5%. Однако реальные процентные ставки («ключ» минус инфляция) остаются высокими. Это означает, что кредиты все еще предлагаются по практически заградительным процентам, а сбережения в рублях сохраняют высокую привлекательность. Здесь кроется еще один секрет устойчивости рубля.
Экспортеры накопили существенный объем средств на валютных депозитах, только за сентябрь их объем вырос на $16 млрд и приблизился к $170 млрд. По мере потребности в рублях для покрытия растущих из-за инфляции расходов компании предпочитают продавать дополнительные объемы валюты, нежели обращаться к дорогим кредитам. Периодически это вызывало навес предложения валют и импульсы укрепления рубля.
Вместе с тем, общий объем средств населения на вкладах увеличился за январь-сентябрь на 7,2%, превысив 80 трлн рублей.
Есть еще один важный момент, объясняющий слабость интереса к валюте. Спрос населения на нее в этом году стал более выраженно реализовываться через квазивалютные инструменты, например, валютные облигации и золото. Они позволяют инвесторам диверсифицировать портфели по валютному принципу, исключая инфраструктурные риски, присущие непосредственно валютам, а также конверсионные издержки.
Если в конце 2022 года объем локальных валютных облигаций на отечественном рынке измерялся 21 выпуском и примерно $8 млрд, то сегодня число выпусков в обращении превышает сотню, а общая емкость более $53 млрд. В свою очередь, спрос россиян на золото, по данным WGC, в 3 кв. 2025 года вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Во многом повышенный интерес граждан к желтому металлу связан с его рекордной ценовой динамикой.
В курсе внешних новостей
В периоды геополитических потеплений все рублевые активы получают поддержку -увеличиваются покупки рублевых акций и госдолга, растет внимание нерезидентов, для которых привлекательным фактором является величина процентных ставок, на которой можно заработать.
О размере геополитической премии в курсе рубля трудно судить однозначно, но мы видим, что даже продвижение в переговорах по Украине смогло укрепить рубль на пару процентов. Это третий секрет сильного рубля.
В случае достижения мирного соглашения не будет удивительным временное отступление доллара к 70 рублям на общем энтузиазме. Важным обстоятельством будет то, какие рестрикции будут демонтироваться в первую очередь — в отношении экспорта или импорта в РФ.
Перспектива смягчения давления на импорт и механизмы международных расчетов может стимулировать спрос на иностранные деньги, а снятие экспортных ограничений обеспечит увеличенный приток валюты. Логично предположить, что давление может сокращаться по обоим направлениям, и рост спроса на валюту может в целом покрываться ее растущим предложением.
Волатильность курса рубля при изменении санкционного режима в любом случае будет периодически возрастать, причем не только по причине реакции сырьевых цен, которые могут отреагировать снижением на снятие препятствий российскому экспорту, но и по причине обратной перенастройки логистики, механизмов расчетов с торговыми партнерами
Валютный фактор
Что значит укрепившийся для экономики и потребителей? С точки зрения доходов экспортеров и бюджета это очевидный негатив, который усугубляет ситуацию с дефицитом бюджета, который по итогу 2025 года ожидается на уровне 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Снижение курса доллара на 1 рубль, по различным оценкам, сокращает годовые поступления в госбюджет на 100−150 млрд руб.
С другой стороны, крепкий рубль — это благо для Центробанка, ведь нивелируется важный проинфляционный фактор в виде девальвации. Это одна из причин, по которым регулятор может пойти на снижение ключевой ставки на декабрьском заседании. Прогнозируем минус 50 б.п. и 16%.
С точки зрения потребителей сильный курс нацвалюты значит стабильность цен на импортные товары и большую доступность туристических услуг.
Прогнозы и ожидания
Несмотря на все факторы поддержки, в перспективе ближайших месяцев рубль может нести потери. К концу года доллар видится у 80−82, а среднегодовой курс в 2026 — выше 90 рублей. В пользу такого прогноза говорит ряд факторов.
Продолжится курс ЦБ на снижение ключевой ставки. К концу будущего года «ключ» может опуститься к 12%, что оживит кредитование, в том числе под импорт, и одновременно снизит привлекательность рублевых сбережений.
Кроме того, с января регулятор завершит продажи валюты рамках отложенных операций по зеркалированию расходов из ФНБ В целом, по нашим оценкам, объем валютных интервенций может сократиться почти вдвое в сравнении с 2025 годом.
Постепенно смягчаются меры валютного контроля. С 8 декабря ЦБ отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для россиян и физлиц — нерезидентов из дружественных стран.
Скажется на курсе и восстановление импорта — чем ниже будут ставки и чем активнее будет восстанавливаться экономическая активность в стране, тем выше будет спрос на зарубежные товары, комплектующие