ВВП Дании аномально вырос за счет производителя лекарств от ожирения

Валовой внутренний продукт (ВВП) Дании вырос на 2,3% в третьем квартале текущего года. Как объясняют аналитики, основной причиной такого роста стала фармацевтическая промышленность, в частности, деятельность компании Novo Nordisk, производителя средств от ожирения, сообщает CNBC.

Источник: AP 2024

Экономический рост Дании ускорился благодаря активному экспорту фармацевтической продукции: отрасль является ключевой для небольшой скандинавской страны. В частности, здесь находится один из крупнейших мировых производителей препаратов для снижения веса — компания Novo Nordisk.

Согласно предварительным данным Статистического управления Дании, опубликованным 20 ноября, сезонно скорректированный валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 2,3% в третьем квартале. Это стало самым значительным квартальным приростом с четвертого квартала 2021 года.

Основной движущей силой экономического роста стала фармацевтическая промышленность. Если бы не этот сектор, общий экономический рост составил бы лишь 0,7%.

Главный экономист Danske Bank Лас Ольсен в интервью CNBC отметил, что, «похоже, 2025 год станет ещё одним годом, когда продукты Novo Nordisk будут играть ключевую роль в экономическом росте Дании».

Фармацевтическая отрасль давно является важным двигателем роста открытой и ориентированной на экспорт экономики Дании. За последние три года, после стремительного взлета Novo Nordisk, Дания достигла одного из самых высоких темпов экономического роста в Европе. Это стало возможным благодаря огромному успеху препаратов компании для лечения диабета и снижения веса, таких как Ozempic и Wegovy.

По информации Статистического управления Дании, в третьем квартале датский экспорт вырос на 4,1%, что в значительной степени обусловлено вкладом фармацевтической отрасли. Экспорт товаров также увеличился на 4,7%.

На этой неделе Novo Nordisk снизила цену на свои препараты Ozempic и Wegovy с 499 до 349 долларов за минимальную дозу для пациентов, оплачивающих лечение самостоятельно. Это произошло после того, как Novo Nordisk и её конкурент Eli Lilly заключили соглашение с администрацией Трампа о снижении стоимости лечения ожирения. Администрация стремилась уменьшить расходы американцев на лекарства.

