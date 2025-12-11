Вучич: энергетическая ситуация в Сербии ухудшается

Ранее глава государства предупреждал, что прекращение работы NIS может иметь тяжелейшие последствия для экономики страны и затронет «буквально весь жизненный цикл» Сербии — от банковского сектора до энергетики и здравоохранения. Глава государства сообщил, что Национальный банк и коммерческие банки получили предупреждение о риске вторичных санкций, что может привести к «полной остановке платежного оборота» и работы карт. Он указал, что Белград получил устные гарантии США об отсутствии таких мер, однако официального решения пока нет.