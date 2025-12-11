Ричмонд
Вучич: энергетическая ситуация в Сербии ухудшается

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Энергетическая ситуация в Сербии продолжает ухудшаться, а Белград ожидает возможного введения вторичных санкций против банковского сектора на фоне кризиса вокруг компании NIS. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.

Источник: AP 2024

«Мы находимся в крайне сложной энергетической ситуации. Уже сегодня нам нелегко, и с каждым днем будет только труднее», — сообщил он сербским журналистам.

Вучич напомнил, что «прошло уже 61−62 дня с тех пор, как ни одной капли нефти не поступило на сербский НПЗ», и подчеркнул, что Белград готовится к дальнейшим осложнениям. «Вопрос лишь в том, когда поступит предупреждение о вторичных санкциях для Центрального банка и коммерческих банков», — указал президент.

Он добавил, что в таких условиях власти вынуждены искать альтернативные маршруты поставок топлива. «Мы обсуждали, где, в каком объеме и каким образом можем импортировать нефтепродукты из Румынии, Болгарии и соседних стран, а также какие задачи стоят перед нами в будущем», — заключил Вучич.

Ранее глава государства предупреждал, что прекращение работы NIS может иметь тяжелейшие последствия для экономики страны и затронет «буквально весь жизненный цикл» Сербии — от банковского сектора до энергетики и здравоохранения. Глава государства сообщил, что Национальный банк и коммерческие банки получили предупреждение о риске вторичных санкций, что может привести к «полной остановке платежного оборота» и работы карт. Он указал, что Белград получил устные гарантии США об отсутствии таких мер, однако официального решения пока нет.

8 декабря Вучич подчеркивал, что сербские власти готовы оперативно вмешаться и принять скоординированное решение по ситуации вокруг компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), а правительство и все ответственные структуры находятся в постоянном режиме взаимодействия из-за усложнения энергетической обстановки. Глава Минэнерго в этой связи отмечала, что 51 населенный пункт в Сербии не имеет альтернативы снабжения, кроме заправочных станций NIS, что является серьезным вызовом для руководства страны.

О ситуации с NIS.

В январе Минфин США включил в санкционный список «Газпром нефть», главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются «Газпром нефть» (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением «Газпром капитала» (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.

