Вторичное жилье подешевело сразу в трети регионов России

Такое падение цен в 2025 году связано со слабым спросом в некоторых регионах на фоне слишком высокой стоимости кредитования, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Поэтому спрос перераспределился в пользу новостроек, кредит на которые можно оформить по льготной программе. Также сказался ранее накопленный эффект изменения цен после роста в предыдущие годы. Продавцы сначала держали стоимость, а затем начали ее опускать.