Вторичное жилье подешевело сразу в трети регионов России

Средняя цена за квадратный метр в апреле-июне 2025-го по сравнению с I кварталом упала в 27 субъектах из 83, по которым есть данные. Это видно из статистики Банка России, которую проанализировали «Известия».

Источник: Freepik

Наиболее значительно стоимость снизилась в Калужской области — на 10% до 92 тыс. Лишь немногим меньше — в Краснодарском крае (на 9% до 175,5 тыс.). На 5% цена квадратного метра упала в Мурманской области (до 84 тыс. за кв. м). Далее в списке идут Тверская область, ЕАО, Республики Калмыкия и Тыва, следует из данных ЦБ.

Жилье также подешевело, например, в Санкт-Петербурге, Адыгее, Карелии, Астраханской и Нижегородской области и в Северной Осетии.

В 2024 году такой яркой тенденции не было. Тогда за аналогичный период жилье во вторичке немного подешевело только в 11 регионах из 83.

Такое падение цен в 2025 году связано со слабым спросом в некоторых регионах на фоне слишком высокой стоимости кредитования, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Поэтому спрос перераспределился в пользу новостроек, кредит на которые можно оформить по льготной программе. Также сказался ранее накопленный эффект изменения цен после роста в предыдущие годы. Продавцы сначала держали стоимость, а затем начали ее опускать.

Средний уровень торга в июле-августе установил очередной рекорд, достигнув 6,5%, рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

