«Вторичка сдохнет»: в Госдуме предсказали следующий этап «схемы Долиной»

«Вряд ли это имеет отношение к законотворческой деятельности и к тому, что некоторая часть российских судов по непонятным для меня причинам игнорируют решение Пленума Верховного Суда 2015 года, который по поводу таких историй высказался предельно однозначно: если нет признаков того, что покупатель квартиры является мошенником, то он признается добросовестным покупателем и отнимать у него ничего не нужно», — подчеркнул депутат.