«Вторичка сдохнет»: в Госдуме предсказали следующий этап «схемы Долиной»

Депутат подчеркнул, что законотворческие инициативы, которые защитили бы интересы россиян, появились задолго до дела Ларисы Долиной. Однако большую часть из них так и не рассмотрели, а после скандала с недвижимостью звезды окончательно отодвинули.
«Так что интересы застройщиков превыше всего. А вторичный рынок пусть сдохнет», — констатировал Делягин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он привел статистику, согласно которой количество сделок на вторичке упало на 18−25%, подчеркнув, что точных цифр нет, но уже можно утверждать, что это катастрофические последствия для рынка недвижимости.
Причем сегодня «пенсионерская схема Долиной» переметнулась и на авторынок, а в будущем ударит и по банковскому сектору. По мнению Делягина, люди начнут массово оформлять кредиты, а затем утверждать, что сделали это под действием мошенников. В этом случае банки начнут предпринимать различные меры, их интересы перевесят выгоду застройщиков, на фоне чего наконец-то проблему решат. Однако для этого нужна массовая практика, подчеркнул парламентарий.
Комментируя скандал с квартирой Долиной, депутат напомнил, что он положил начало массе других аналогичных дел в судах, что противоречит нормам.
«Вряд ли это имеет отношение к законотворческой деятельности и к тому, что некоторая часть российских судов по непонятным для меня причинам игнорируют решение Пленума Верховного Суда 2015 года, который по поводу таких историй высказался предельно однозначно: если нет признаков того, что покупатель квартиры является мошенником, то он признается добросовестным покупателем и отнимать у него ничего не нужно», — подчеркнул депутат.
Напомним, Верховный суд включил в процесс по делу о квартире певицы Ларисы Долиной ее дочь и внучку в качестве заинтересованных лиц. Заседание состоится 16 декабря. В Госдуме считают, что суд направит дело на новое рассмотрение. Концертный директор Долиной уже анонсировал «правдивое» заявление артистки, которое ожидается на телевидении вечером 5 декабря. Тем временем телеканалы «без капельки сожаления» вырезают кадры с Долиной из новогодних передач. Подробности — в материале «Газеты.Ru».