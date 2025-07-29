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ВТБ объяснил долгую разблокировку счетов неполными документами от клиентов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Разблокировка счетов затягивается из-за неполных пояснений или документов со стороны клиентов. Чтобы избежать таких ситуаций рекомендуется оперативно и в полном объеме предоставлять ответы на запросы своего обслуживающего банка, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

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Источник: Пресс-служба ВТБ

Ранее издание «Известия» со ссылкой на народный рейтинг «Банки.ру» сообщило, что клиенты российских банков стали чаще сталкиваться с блокировками денежных средств на своих картах на срок более 30 дней. На это, в частности, жалуются клиенты ВТБ, Газпромбанка и «МТС деньги», активные жалобы приходятся на удержание средств, предусмотренное федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

«Разблокировка счетов может затягиваться в связи с неполными пояснениями или документами, которые клиенты предоставляют в банки на их запросы. В таких случаях банки направляют клиенту повторный уточняющий запрос. Решение о снятии ограничительных мер, как правило, принимается обслуживающими банками после получения исчерпывающих комментариев от клиента», — указали в ВТБ.

Чтобы избежать подобных ситуаций клиентам рекомендуется оперативно и в полном объеме предоставлять ответы на запросы своего обслуживающего банка, подчеркнули в пресс-службе.

Лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия банковского счета заработал в России с 30 мая. 15 мая 2025 года также вступил в силу закон, который ограничил возможности для дропперов — подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег. Мера касается только тех людей, сведения о которых есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях — они теперь могут переводить себе и другим людям не больше 100 тыс. рублей в месяц.

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