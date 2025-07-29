ВТБ объяснил долгую разблокировку счетов неполными документами от клиентов

Лимит в 100 тыс. рублей для денежных переводов без открытия банковского счета заработал в России с 30 мая. 15 мая 2025 года также вступил в силу закон, который ограничил возможности для дропперов — подставных лиц, чьи карты используются для снятия украденных мошенниками денег. Мера касается только тех людей, сведения о которых есть в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях — они теперь могут переводить себе и другим людям не больше 100 тыс. рублей в месяц.