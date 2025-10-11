Всю сумму разом. Эксперт раскрыл, как снять все деньги с пенсионного счета

Россияне могут получить страховую пенсию по старости, а также накопительную ее часть, которая была сформирована за время трудовой деятельности до 2014 года. В случае, если накопленных денег мало, то накопительную пенсию не назначат. Однако не стоит расстраиваться: эту сумму можно получить в виде единовременной выплаты.