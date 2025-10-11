Всю сумму разом. Эксперт раскрыл, как снять все деньги с пенсионного счета

Россияне могут получить страховую пенсию по старости, а также накопительную ее часть, которая была сформирована за время трудовой деятельности до 2014 года. В случае, если накопленных денег мало, то накопительную пенсию не назначат. Однако не стоит расстраиваться: эту сумму можно получить в виде единовременной выплаты.
Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, когда можно снять с пенсионного счета все деньги.
«Если мы говорим про обязательное пенсионное страхование в части формирования прав на страховую пенсию, то деньги со счёта снять нельзя. Более того, с 1 января 2015 года формирование пенсионных прав на страховую пенсию осуществляется в относительных единицах — индивидуальных пенсионных коэффициентах, а не в рублях. Количество сформированных пенсионных коэффициентов, например, можно посмотреть в личном кабинете на сайте Социального фонда России, авторизовавшись через Госуслуги», — считает экономист Игорь Балынин.
В случае с накопительным компонентом обязательного пенсионного страхования, получить все средства сразу получится только при одновременном соблюдении ряда условий:
— достижение пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин: он остался на прежнем уровне, несмотря на его повышение в перечне условий для получения страховой пенсии по старости);
— результат отношения расчётного размера накопительной пенсии к сумме расчётного размера накопительной пенсии и страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты равен 5% и менее (до 1 июля 2024 года);
— результат отношения расчётного размера накопительной пенсии к федеральному прожиточному минимум равен 10% и менее (с 1 июля 2024 года).
Если наступит смерть застрахованного лица до момента назначения выплаты из средств пенсионных накоплений, то абсолютно вся накопленная сумма будет выплачена правопреемникам, уточнил эксперт.