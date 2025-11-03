Вступили в силу нормы о блокировке «лишних» сим-карт

По его словам, проверить количество зарегистрированных сим-карт можно на портале «Госуслуги». Там же доступна возможность блокировки ненужных или неизвестных номеров, а также установка самозапрета на заключение новых договоров на оказание услуг мобильной связи. За два месяца сервисом воспользовались около 200 тысяч человек, уточнил Володин.