Вступили в силу нормы о блокировке «лишних» сим-карт

Он пояснил, что граждане России могут зарегистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, а мигранты — не более 10.
По данным Роскомнадзора, которые привел Володин, в октябре 2025 года было выявлено превышение лимита:
89 тысяч российских абонентов, владеющих почти 6,5 млн телефонных номеров;37 тысяч мигрантов с общим количеством в 757 тысяч сим-карт.
С 1 ноября мобильные операторы обязаны прекратить оказывать услуги по этим номерам, сообщил председатель ГД.
По его словам, проверить количество зарегистрированных сим-карт можно на портале «Госуслуги». Там же доступна возможность блокировки ненужных или неизвестных номеров, а также установка самозапрета на заключение новых договоров на оказание услуг мобильной связи. За два месяца сервисом воспользовались около 200 тысяч человек, уточнил Володин.
Эти меры, по его словам, направлены на снижение уровня мошенничества. В 2025 году было принято 10 федеральных законов, регулирующих этот вопрос. Результаты, как отметил спикер, показали сокращение темпов роста киберпреступлений и общего числа зарегистрированных фактов мошенничества, что подтверждено данными Генпрокуратуры и МВД.
Таким образом, нормативные изменения позволили защитить граждан от действий кибермошенников и уменьшить финансовые потери.
Володин не исключил дальнейших ограничений по числу сим-карт на человека. «В ходе анализа правоприменения закона вернемся к рассмотрению данного вопроса», — заверил он.