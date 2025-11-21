Якорная сделка: зачем США продлили «Лукойлу» срок на прощание с зарубежными активами

Свою цель Вашингтон особо не скрывает: основная задача — перекрыть поток нефтедолларов в российскую экономику и минимизировать присутствие России на глобальном энергетическом рынке. Санкции против «Лукойла» (крупнейшей российской частной компании) стали одной из важнейших фаз этой кампании. Продление лицензии не смягчает ограничения, а, напротив, создает условия для их более эффективного исполнения. «Лукойл» должен продать активы, но сделать это таким образом, чтобы их последующие владельцы были полностью приемлемы для OFAC. Иными словами, чтобы эти активы гарантированно вышли из российской орбиты влияния и не попали в руки компаний, которые американский регулятор не сможет контролировать.