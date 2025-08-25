Ричмонд
«ВСМПО-АВИСМА» опровергла информацию об аресте счетов судом в Швейцарии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» опровергла информацию об аресте судом в Швейцарии ее счетов. Все необходимые транзакции по банковским счетам выполняются в рабочем режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Источник: Freepik

«Информация об аресте счетов ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” в Швейцарии не соответствует действительности. ВСМПО-АВИСМА в рабочем режиме осуществляет все необходимые транзакции по банковским счетам и выполняет свои обязательства перед контрагентами и сотрудниками», — сказали в компании.

Ранее адвокат Александр Забейда сообщил, что швейцарский суд постановил наложить арест на счета корпорации. Он также подчеркнул, что компания «Интерлинк» (Interlink Metals & Chemicals AG), инициировавшая разбирательство в Швейцарии, настаивает на том, что коммерческие вопросы, включая распределение прибыли, должны решаться исключительно в коммерческих судах.

В конце июня бывший генеральный директор корпорации Михаил Воеводин был арестован. Также под стражу отправлен генеральный директор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко. Обоим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

