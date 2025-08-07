ВСМ Москва — Петербург включили в проект схемы столичного метро

Пуск ВСМ запланирован на второй квартал 2028 года. Новая трасса с пассажиропотоком 23 млн человек в год станет первой из пяти планируемых ВСМ, которые соединят столицу с Казанью и Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью. Трасса ВСМ до Петербурга уже определена: магистраль пройдет через Тверь и Великий Новгород.