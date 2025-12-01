«Все стоят на ушах»: «схема Долиной» обрушила продажи жилья на вторичке

В целом главным драйвером спроса россиян на жилье остается уровень ключевой ставки и доступность ипотечного кредитования, отметил юрист. Также большую роль при составлении статистических данных играет эффект отложенного спроса, когда граждане имеют возможность совершить покупку, но откладывают ее в ожидании более выгодных условий — на сегодняшний день такой спрос был отложен минимум на год, пояснил Бутовичев. Цены на вторичке в среднем, по словам аналитиков, выросли примерно на 10%, но, по мнению юриста, такое изменение наблюдается в основном за счет сокращения более дешевых предложений.